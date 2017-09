River afronta una dura prueba en la altura ante Wilstermann

River Plate afrontará hoy una dura prueba en el camino hacia el sueño de la Copa Libertadores de América cuando visite a Wilstermann, de Bolivia, en la altura de Cochabamba por el partido de ida de los cuartos de final.

El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Félix Capriles, ubicado a más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, será arbitrado por el brasileño Sandro Ricci. La revancha se jugará el próximo jueves 21 a las 19.15 en el estadio Monumental.

El "millonario" es el candidato a conquistar la llave pero deberá imponer esa condición en un escenario difícil e inexpugnable durante la presente edición del certamen más importante de Sudamérica.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo dejó en el camino a Guaraní de Paraguay, con algo de sufrimiento ya que a pesar del triunfo por 2-0 obtenido en Asunción tuvo que trabajar demasiado en Núñez para lograr el empate 1-1 que selló la clasificación con un global de 3-1.

Wilstermann, en tanto, fue el protagonista de una de las sorpresas de los octavos de final ya que eliminó al mejor equipo de la fase de grupos, Atlético Mineiro, de Brasil, tras vencerlo por 1-0 en Cochabamba y empatar 0-0 en Belo Horizonte.

Previamente, el "Aviador", apodo en referencia a la profesión del hombre que le dio nombre al club, clasificó a la fase eliminatoria tras terminar en el segundo puesto del grupo 5 con 9 puntos por debajo de Palmeiras, de Brasil, y por encima de Atlético Tucumán y Peñarol, de Montevideo.

River ganó los cuatro partidos que jugó de visitante en esta edición, convirtió diez goles y recibió cuatro, mientras que Wilstermann también se impuso en las cuatro presentaciones como local con doce goles a favor y cuatro en contra.

Allí estará una de las claves del partido ya que, en principio, River no renunciará a su idea de ser protagonista en cualquier escenario pero enfrente tendrá un equipo que basó su histórico presente en la Copa Libertadores en su rendimiento como local.

Ya sin Lucas Alario ni Sebastián Driussi, los goleadores de River en el torneo con tres tantos cada uno, el "Muñeco" apostaría por la dupla ofensiva compuesta por Ignacio Scocco y el colombiano Rafael Santos Borré que se presentó el pasado domingo en la victoria sobre Banfield por 3-1, como local, por la segunda fecha de la Superliga.

En el mediocampo, el entrenador "millonario" alineará a Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández por derecha e izquierda, respectivamente, mientras que Leonardo Ponzio y Enzo Pérez estarán por adentro.

El mendocino, ex Valencia, de España, le sacaría una ventaja a Ariel Rojas para ser titular ya que el "Chino" se perdió el último partido por una distensión en el aductor izquierdo.

La única duda, no por presencia sino por su estado físico, es Jonatan Maidana, símbolo del equipo, que el lunes sufrió un cuadro de gastroenterocolitis que le hizo perder bastante peso y recién el martes volvió a entrenarse de manera liviana.

Con respecto a Banfield, regresarán a la titularidad el lateral derecho Jorge Moreira y el mediocampista Leonardo Ponzio en reemplazo de los uruguayos Marcelo Saracchi y Nicolás De La Cruz, quienes no están inscriptos en la lista.

A su vez, "Nacho" Fernández jugará por Iván Rossi.

El desafío del equipo de Gallardo será obtener un resultado positivo que le permita definir la serie en el estadio Monumental donde se presume que el equipo boliviano será un rival más débil dado que así lo demuestra su rendimiento fuera de casa. En cuatro partidos, perdió tres (cinco goles en contra y uno a favor) y empató uno, el mencionado 0-0 ante el conjunto "galo" en Brasil.

El equipo conducido por el entrenador peruano Roberto Mosquera también atraviesa un buen momento en el torneo local donde es puntero con 17 puntos luego de siete partidos.

No obstante, el trece veces campeón del torneo boliviano llega a este trascendental encuentro con dos jugadores importantes en duda. El defensor y capitán, Edward Zenteno, arrastra un edema en el vasto externo del muslo izquierdo, mientras que el mediocampista argentino Cristian Chávez, ex Boca Juniors, no pudo trabajar con normalidad por una molestia física.

También forman parte del plantel los delanteros Marcelo Bergese, ex Gimnasia de Jujuy e Instituto, y Franco Olego, con pasado en All Boys y Defensores de Belrano de Villa Ramallo.

"Siempre creímos en nosotros. Estamos en el lugar que nos corresponde", afirmó Mosquera, DT del equipo que lleva nueve partidos invicto, con seis triunfos y tres empates.

Será el quinto enfrentamiento oficial entre River Plate y Wilstermann: en 1973, la "Banda" cayó por 1-0 como visitante y empató 2-2 en el Monumental; mientras que en 1982, ganó 1-0 en Cochabamba y 3-0 en Núñez.