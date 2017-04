El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 abril 2017 River busca un nuevo triunfo para afianzarse en la punta del Grupo 3 Recibe desde las 21:00 a Melgar de Perú, por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América. El "Millonario" viene afilado, con cuatro victorias en el torneo local y un debut triunfal en el certamen continental, como visitante de Independiente de Medellín.

River Plate, que suma cinco victorias consecutivas, cuatro de ellas a nivel local y la otra internacional, procurará extender esa serie positiva cuando reciba hoy a Melgar de Perú, para poder además consolidarse como puntero en el Grupo 3 de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se jugará esta noche desde las 21 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, con el arbitraje de Raúl Orosco, de Bolivia, y televisado por Fox Sports.

River y Melgar son, ambos con tres unidades, los líderes del grupo, que completan Emelec de Ecuador e Independiente Medellín de Colombia, que no tienen puntos y que jugarán en Guayaquil.

Una coyuntura ideal para River, cuatro triunfos seguidos en el certamen de Primera División (Lanús, Belgrano, Godoy Cruz y Quilmes) y otro en la Libertadores (de visitante frente a Independiente Medellín) son más que suficientes para elevar el ánimo el plantel y ganar en confianza en cuanto a la tarea que desarrolla exitosamente el entrenador Marcelo Gallardo.

El equipo está jugando bien, convencido de lo que desarrolla en el campo de juego, lejos de Boca en el certamen de primera (a ocho unidades) pero a la expectativa del próximo clásico en "La Bombonera" y con el deseo de sumar una nueva victoria en la Copa que lo ubicaría como único líder del grupo.

El debut "Millonario" en la copa no pudo ser mejor el 15 de marzo pasado con un triunfo en Colombia ante Independiente Medellín, por 3 a 1, por lo tanto una victoria ante los peruanos lo afianzaría en la punta a la espera del nuevo compromiso "copero" el 27 del acutal ante Emelec de visitante.

Melgar también tiene lo suyo. En el debut le ganó trabajosamente a Emelec como local en Arequipa con gol de Luis García Uribe a 14 minutos del final y en el certamen peruano está puntero e invicto con 19 puntos (cinco triunfos y cuatro empates) en el Grupo A y en la fecha pasada superó de visita a Unión Comercio por 2 a 1.

El entrenador de Melgar es Juan Reynoso y cuenta con un argentino en su plantel, el delantero Emanuel Herrera, ex Chacarita Juniors, Sportivo Italiano y Patronato de Paraná, quien es titular conformando la ofensiva con el colombiano Omar Fernández.

River jugará por tercer cotejo consecutivo con la misma formación y ello, más allá de la fortuna de no tener lesionados o suspendidos, es una buena evidencia de que Gallardo tiene muy clara cuál es su formación ideal, un dato más que significativo en esta época en donde los nombres y las titularidades tiene fugaz duración.



PROBABLES FORMACIONES



River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Melgar: Diego Penny; Dahwling Leudo, Anderson Santamaría, Minzum Quina, Nilson Loyola; Carlos Ascues, Hernán Hinostroza, Jean Barrientos; Daniel Chávez, Emanuel Herrera y Omar Fernández. DT: Juan Reynoso.

Estadio: River.

Hora: 21:00.

Arbitro: Raúl Orosco (Bolivia).

Televisa: Fox Sports.



