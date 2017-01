El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 enero 2017 River empezó la pretemporada con ausencia de Augusto Solari El campeón de la Copa Argentina retornó a la prácticas sin el mediocampista que debía regresar tras finalizar su préstamo en Estudiantes de La Plata y que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

El plantel de River Plate, reciente campeón de la Copa Argentina, regresó ayer a la mañana a los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la ausencia del mediocampista Augusto Solari, que debía regresar tras finalizar su préstamo en Estudiantes de la Plata.

De este modo, Solari, que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, deberá definir en los próximos días si vuelve a negociar un regreso al "Pincha", que no hará uso de la opción de compra, o si analiza la alternativa de otros clubes.

El resto del plantel de River se presentó a las 9 en el complejo deportivo de Ezeiza para iniciar una preparación que continuará la semana próxima en Orlando, Estados Unidos, hacia donde los jugadores partirán el domingo por la noche.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que participará de la Florida Cup durante su estadía en tierras estadounidenses, comenzó su actividad de ayer con una rutina médica y un programa de evaluaciones físicas como sucede habitualmente después de las vacaciones.

River se entrenará en el predio de Ezeiza hasta mañana por la mañana y el domingo por la noche, en dos tandas, la delegación volará a la ciudad de Orlando para alojarse en la zona de la Universidad Central de Florida, donde permanecerá hasta el 23 de enero.

El primer amistoso por la Florida Cup será ante Millonarios de Colombia, el 15 de enero, y luego, dependiendo del resultado de ese encuentro, jugará el 19 y el 22 de enero antes de regresar a Buenos Aires para continuar su tarea en la ciudad de Mar del Plata.

La serie de amistosos del equipo de Núñez continuará en el estadio José María Minella ante Aldosivi el 25 de enero, tres días antes del único Superclásico de verano ante Boca Juniors.

El debut oficial de la temporada de River aún no tiene fecha pues en el torneo de la AFA debe jugar ante Unión de local, seguramente la segunda semana de febrero, y se estudia la posibilidad de disputar el 4 de febrero la final de la Supercopa Argentina ante Lanús.

Los jugadores que fueron citados al primer entrenamiento del año y que van a ser parte de la delegación que viaje a la pretemporada son los arqueros, Augusto Batalla, Enrique Bologna y el juvenil Maximiliano Velazco.

Los defensores Camilo Mayada, Jorge Moreira, Arturo Mina, Jonatan Maidana, Luciano Lollo, Facundo Medina, Luis Olivera, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco.

Los mediocampistas Gonzalo Martínez, Tomás Andrade, Denis Rodríguez, Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Leonardo Ponzio, Matías Moya, Iván Rossi e Ignacio Fernández, y los delanteros Marcelo Larrondo, Rodrigo Mora, Lucas Alario, Sebastián Driussi e Iván Alonso.

Los lesionados Luciano Lollo, Marcelo Larrondo y Milton Casco iniciaron la pretemporada con tareas diferenciales, pues están en diversas etapas de recuperación luego de las intervenciones quirúrgicas que sufrieron en la parte final del semestre pasado.

Lollo fue operado por segunda vez en el quinto metatarsiano del pie izquierdo el pasado 12 de octubre y va a iniciar la rehabilitación en campo y en pileta para poder tener el debut oficial en River en el mes de marzo.

Asimismo, el delantero Larrondo, que solamente sumó 6 partidos y 131 minutos en el semestre, iniciará la rutina de kinesiología y primeros trabajos de campo tras la artroscopía que le realizaron el 10 de diciembre pasado en la rodilla izquierda.

Finalmente, el lateral Casco, que fue intervenido por una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo en los primero días de noviembre, está en la etapa final de la recuperación y se espera que inicie los trabajos con pelota en la mitad de la pretemporada.

Fuente: