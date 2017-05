El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 23 mayo 2017 River goleó en La Plata y quedó como único escolta de Boca El "Millonario", que está a cuatro puntos de la cima y con un partido pendiente, se impuso con goles de Sebastián Driussi –el máximo anotador del campeonato-, Gonzalo Martínez y Carlos Auzqui.

River Plate goleó anoche a Gimnasia y Esgrima La Plata 3 a 0 en el Bosque platense, en el cierre de la 25ta. fecha del campeonato de fútbol de Primera división, y se mantiene a cuatro puntos del líder Boca, con un partido menos.

Sebastián Driussi (4m.PT), Gonzalo Martínez (9m.ST) y Carlos Auzqui (22m.ST) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque que fue arbitrado por Federico Beligoy.

Desde el inicio River tomó el control del juego y a los 4m. llegó a la apertura del marcador, con un remate de Driussi que encontró una floja respuesta de Alexis Martín Arias.

Gimnasia no esbozó reacción y apenas insinuó a los 17m. con un disparo desde afuera del área de Lucas Licht que sacó Augusto Batalla hacia un costado.

River trató de explotar los costados, y a los 21m. Lucas Alario entró por derecha y cedió a Driussi, que definió desviado.

Al promediar la etapa Gimnasia emparejó las acciones y a los 28m. llegó con un cabezazo de Eric Ramírez que atajó Batalla abajo.

En el complemento River goleó otra vez de entrada, con un zurdazo del "Pity"Martínez que se metió junto al palo derecho de Martín Arias.

Y a los 22m. el ingresado Auzqui estiró cifras con un disparo al primer palo de Martín Arias. A ex Estudiantes de La Plata se le venía negando el gol por muy poco, pero anoche se redimió justo frente al rival "indicado".

River lo definió con su jerarquía ante un Gimnasia perdido, desinflado anímicamente y sin rumbo tras la desvinculación del técnico Gustavo Alfaro, que abandonó el barco cuestionado por sus 'marineros'.

Los tres máximos referentes del plantel, el capitán Lucas Licht, Fabián Rinaudo y Sebastián 'Chirola' Romero, le criticaban a 'Lechuga' algunos planteos tácticos que juzgaban inconvenientes. Ahora, ya sin el técnico que los 'preocupaba', anoche no se advirtió mejoría alguna, sino todo lo contrario, y hasta alguno de ellos recibió la reprobación del numeroso público que se dio cita en el estadio del 'Bosque' platense.

La comisión directiva gimnasista, también con profunda preocupación decidió sostener a la dupla técnica integrada por Mariano Messera y Leandro Martino ya no "hasta el final del campeonato", sino hasta "que llegue el nuevo entrenador. Y en ese sentido los cañones apuntan a Javier Torrente, actualmente dirigiendo a León, de México, que en Argentina solamente tuvo a su cargo a Newell's Old Boys, pero trabajó muchos años junto a Marcelo Bielsa, inclusive en el seleccionado argentino.



SINTESIS



GIMNASIA 0 - RIVER 3

Gimnasia (La Plata): Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Mauricio Romero, Manuel Guanini y Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo, Sebastián Romero y Brahian Alemán; Eric Ramírez y Nicolás Mazzola. DT: Mariano Messera.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada; Leonardo Ponzio; Gonzalo Martínez, Ignacio Fernández y Ariel Rojas; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Gol PT: 4' Sebastián Driussi (RP).

Goles ST: 6' Gonzalo Martínez (RP), 21' Carlos Auzqui (RP).

Cambios ST: 10' Ramiro Carrera x Faravelli (G), 17' Carlos Auzqui x Fernández (RP), 29' Tomás Andrade x Driussi (RP), 17' Nicolás Contín x Mazzola (G), 38' Nicolás Ibáñez x Ramírez (G) y 41' Luciano Lollo x Maidana (RP).

Amonestados: Fernández, Moreira (RP). Faravelli, Bonifacio, Rinaudo, Alemán (G).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Gimnasia.



PANORAMA DE LA 25A. FECHA



VIERNES

- Atlético Tucumán 3 / Banfield 0.

SABADO

- Belgrano 1 / Patronato 1.

- Lanús 2 / Atlético de Rafaela 0.

- Sarmiento 1 / Talleres 4.

- Boca 1 / Newell's 0.

- Tigre 1 / San Martín 1.

- Unión 0 / Arsenal 1.

- Independiente 2 / Huracán 1.

DOMINGO

- Godoy Cruz 3 / Vélez 0.

- San Lorenzo 0 / Aldosivi 1.

- Temperley 3 / Colón 0.

- Quilmes 0 / Defensa y Justicia 2.

- Rosario Central 4 / Racing 1.

AYER

- Olimpo 3 / Estudiantes 1.

- Gimnasia 0 / River Plate 3.



PROXIMA FECHA



VIERNES

19:00 Aldosivi vs Independiente. Néstor Pitana

SABADO

14:00 Colón vs Gimnasia. Andrés Merlos.

16:15 Banfield - Temperley. Fernando Espinoza

17:15 Newell's vs Olimpo. Jorge Baliño

19:30 San Martín vs Sarmiento. Facundo Tello

19:30 Huracán vs Boca. Darío Herrera

21:15 Racing vs San Lorenzo. Patricio Loustau.



DOMINGO

14:00 Defensa y Justicia vs Tigre. Germán Delfino.

16:15 Arsenal vs Lanús. Juan Pablo Pompei.

17:00 Talleres vs Atlético Tucumán. Diego Abal

18:15 River vs Rosario Central. Fernando Rapallini.

18:30 Atlético de Rafaela vs Belgrano. Ariel Penel

20:45 Patronato vs Godoy Cruz. Federico Beligoy.

LUNES

19:00 Estudiantes vs Unión. Silvio Trucco.

21:15 Vélez vs Quilmes. Fernando Echenique.



