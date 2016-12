El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 River intentará prolongar su alegría en Bahía Blanca Será en uno de los partidos que se jugarán por la 14ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división. El "Millo" llega entonado tras conquistar su primera Copa Argentina y la vez lograr la clasificación para la Libertadores de 2017.

River Plate, flamante campeón de la Copa Argentina, su segundo título de 2016, que además lo habilitó para jugar la próxima Copa Libertadores de América, cerrará su año futbolístico hoy en Bahía Blanca ante el local Olimpo, con la premisa de mejorar la imagen reciente que dejó en el torneo local, con dos derrotas en serie ante dos clásicos, primero con Independiente, en Avellaneda, y luego frente a Boca, en Núñez.

El partido, válido por la fecha 14 del Campeonato de fútbol de Primera división, se jugará a partir de las 20 en el estadio Roberto Carminatti, de Olimpo, será arbitrado por Jorge Baliño y lo televisará Telefe.

River tiene 19 puntos en el campeonato, resignó terreno tras perder con Independiente (1-0) y Boca (4-2), y atravesó una semana ambigua, ya que tras la goleada en contra en el Superclásico llovieron las críticas al varios jugadores y abarcaron también al entrenador Marcelo Gallardo, pero enseguida se recuperó con la obtención de la Copa Argentina tras haber superado en la final a Rosario Central por 4-3, en Córdoba.

La conquista de la Copa Argentina por primera vez en la historia, más el pase a la próxima Libertadores, y la Recopa que le ganó a Independiente Santa Fe de Colombia constituyeron el costado feliz de los riverplatenses, mientras que en el balance negativo quedará que no le pudo ganar ninguna vez a Boca y también que Gallardo duda sobre si continuará o no en la entidad, aunque se estima que lo del "Muñeco" fue un enojo momentáneo y que continuará al frente del plantel.

En cuanto a la formación, River guardará a varios jugadores que estaban al límite físicamente y jugaron ante Boca y Central sólo por la importancia que revestían ambos partidos, tales los casos de Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, el paraguayo Jorge Moreira, los goleadores Lucas Alario y Sebastián Driussi, y un caso aparte el de Andrés D'Alessandro, quien no jugará más en el club, puesto que regresará al Inter de Brasil, entidad dueña de su pase que acaba de descender de categoría.

Así, el "Muñeco" Gallardo le dará rodaje a los juveniles Gonzalo Montiel y Tomás Andrade, a Joaquín Arzura, Nicolás Domingo e Iván Rossi, y los uruguayos Camilo Mayada, Rodrigo Mora e Ivan Alonso, este último el héroe de la victoria sobre Central ya que anotó el cuarto gol, aunque la gran figura del partido fue Alario, que marcó tres tantos y lo asistió de cabeza en el restante.

River intentará cerrar un buen año en Bahía Blanca apoyado por 4.000 hinchas "neutrales" que habilitó Olimpo con el visto bueno de la AFA.

El equipo bahiense, que tiene 15 puntos y viene de lograr una victoria resonante sobre Racing (2-0) en Avellaneda que le permitió sumar en su objetivo de salir de la zona de los cuatro equipos que perderán la categoría a mediados del año próximo.

El equipo "Aurinegro" se quedó sin entrenador a raíz de la mala campaña hace dos fechas, y asumió en forma interina Juan Barbas, quien logró un orden que le permitió superar a Racing y que con el mismo método intentará aprovechar que River no tendrá a sus principales figuras.

El DT de Olimpo hará dos cambios, ya que ingresarán Lucas Villarruel y Rodrigo Caballuci en lugar de Jacobo Mansilla, suspendido por acumulación de amonestaciones, y Nicolás Pantaleone, con un desgarro en el aductor izquierdo.

Olimpo intentará sacar provecho de la formación de River, que asumirá el partido con jugadores de experiencia como Mora, Alonso, Domingo o Arzura, pero que no tienen el nivel de los titulares.

Fuente: