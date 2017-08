El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 agosto 2017 River irá sin cambios para jugar con Instituto Luego del cruce del presidente Rodolfo D'Onofrio acerca de su malestar por el pedido de prórroga del compromiso por parte de la "Gloria", el encuentro fue confirmado en Mar del Plata por los 16avos. de final de la Copa Argentina. En otro orden, el "Millonario" pretende sumar al lateral uruguayo Marcelo Saracchi.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dispuso ayer por las mañana que los jugadores hicieran trabajos tácticos en el predio de Ezeiza con el mismo equipo y el mismo sistema de los últimos partidos, de cara al partido de mañana ante Instituto en Mar del Plata, por 16avos. de final de la Copa Argentina.

De este modo, el once para enfrentar a la "Gloria" de Alta Córdoba serán los mismos que jugaron contra Guaraní y Atlas: Germán Lux; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Lucas Alario.

Las tareas tácticas fueron con estos jugadores en movimientos de salida y circulación, y con muchas indicaciones por el tema de la precisión en los pases, uno de los factores que más preocupa al cuerpo técnico "millonario".

El equipo volverá a entrenarse hoy y quedará concentrado para viajar por la tarde en vuelo chárter rumbo a Mar del Plata, en donde se alojará en el hotel Sheraton. El regreso será por la misma vía, después del partido que se jugará mañana a las 21 en el estadio José María Minella.

Además de los titulares, el entrenador concentraría para viajar a Mar del Plata a Augusto Batalla, Luciano Lollo, Iván Rossi, Carlos Auzqui, Gonzalo Montiel, Rafael Borré e Ignacio Scocco.

El plantel retomará el trabajo el martes 22, ya de cara al comienzo de la Superliga frente a Temperley de visitante, con la mente puesta en un septiembre muy cargado, donde además de un amistoso ante Boca tiene que jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El cronograma de partidos del mes próximo arrancará con el amistoso ante Boca el 2 de septiembre en San Juan; el 10 de recibirá a Banfield; el 14 visitará a Jorge Wilsterman en Cochabamba; el 17 visitará a San Martín de San Juan; el 21 será la revancha con Wilsterman en el Monumental; y el 24 recibirá a Argentinos Juniors.

En otro orden de cosas, ya comenzaron las negociaciones con Alvaro Recoba, representante del lateral uruguayo Marcelo Saracchi. El jugador de Danubio de Montevideo podría llegar a River tras la salida de Arturo Mina y la liberación del cupo de un extranjero.

En ese marco, el presidente de Danubio, Leonardo Goicochea, le aseguró a TyC Sports que está al tanto de la posibilidad de River aunque aclaró que "no hay nada oficial por ahora, sabemos del interés por charlas que tuvimos con el representante" del futbolista.

"Si le sirve a nuestro club, al jugador y a River, la transferencia se puede hacer. Es un futbolista que en el mercado pasado estuvo cerca de irse a jugar a Europa y sabemos que le interesa a Gallardo", agregó.

"Saracchi es un jugador veloz, con y sin pelota; tiene llegada al fondo, tira buenos centros y tiene buena pegada. Es un lateral volante con llegada al área", analizó el dirigente del club montevideano.

Saracchi fue seguido por Gallardo en el último Sudamericano Sub 20, cuando también eligió a Nicolás De La Cruz, uno de los últimos que incorporó el club de Núñez. El lateral jugó 52 partidos y convirtió dos goles en la primera de Danubio; y 63 partidos y 6 goles en su trayectoria en las selecciones juveniles de Uruguay.



