El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 mayo 2017 River jugará mañana con un equipo alternativo ante Emelec de Ecuador Marcelo Gallardo le dará descanso a la base de jugadores titulares para que lleguen descansados al partido de este fin de semana por la 24ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le dará descanso ante Emelec de Ecuador a la base de jugadores titulares para que lleguen descansados al Superclásico del domingo ante Boca Juniors, a jugarse en la Bombonera por la fecha 24ta. del campeonato de fútbol de Primera división.

El equipo del "Muñeco" jugará mañana, por la cuarta fecha de la primera fase del Grupo 3 de la Copa Libertadores, frente a Emelec en el estadio Monumental. El director técnico alineará un equipo alternativo que incluirá a la mayoría de los jugadores que sumaron pocos minutos en lo que va de la temporada.

Si bien en el entrenamiento de ayer a la mañana en el River Camp de Ezeiza, a puertas cerradas para la prensa, no hubo tareas futbolísticas con el posible equipo, el entrenador anticipó en la conferencia del sábado -después del triunfo ante Temperley- que habría muchos cambios.

De este modo, el posible once para jugar ante Emelec será con Augusto Batalla, Camilo Mayada, Arturo Mina, Luciano Lollo y Luis Olivera; Rodrigo Mora, Nicolás Domingo, Iván Rossi y Tomás Andrade; Marcelo Larrondo y Carlos Auzqui.

Además, también quedaron concentrados Maximiliano Velazco, Lucas Martínez Quarta, Jorge Moreira, Joaquín Arzura, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi y Lucas Alario.

El domingo jugaron en Reserva tanto el ecuatoriano Mina como el juvenil Andrade por eso los trabajos con el equipo el Muñeco los realizará hoy a la tarde cuando queden concentrados en el Monumental luego del entrenamiento.

Los titulares que formaron parte del equipo que le ganó a Temperley por 4 a 1 trabajaron de manera regenerativa y realizarán durante toda la semana una rutina especial de reacondicionamiento físico tras la continuidad de partidos que jugaron.

La duda del equipo para jugar contra Boca dependerá de la evolución de Ignacio Fernández, quien sufrió un desgarro grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y lo van a probar a fondo mañana para definir si lo tienen en cuenta para el clásico.

En caso de no recuperarse el ex volante de Gimnasia, el "Muñeco" Gallardo podría ir a la Bombonera con el mismo sistema que jugó ante Temperley, que incluyó tres delanteros de punta (Mora, Driussi y Alario) y tres volantes (Leo Ponzio, Rojas y Martínez).

La idea del entrenador es jugar con los suplentes los tres partidos de la Copa Libertadores que restan -ya que con un triunfo más se asegura el primer puesto- y reservar a los titulares para el tramo de cuatro partidos que tiene en el mes de mayo.

Luego de jugar ante Boca, River visitará a Melgar en Perú y a Gimnasia en La Plata. Después cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores de local ante Independiente Medellín y recibirá a Rosario Central en el Monumental el domingo 28 de mayo, en tanto que tiene programado el partido pendiente ante Atlético Tucumán para el 11 de junio-

En cuanto al partido del miércoles, River -que tiene 9 puntos en la tabla tras ganar los tres partidos que disputó- recibirá a Emelec, que apenas ganó un encuentro ante el DIM y perdió los dos restantes frente al equipo argentino y Melgar en Perú.

Emelec, que arribó ayer al país, viene de postergar su partido contra Barcelona de Guayaquil. En el último partido frente a Delfín igualó 1-1 y perdió la punta del torneo, como así a uno de sus goleadores -Marlo Jesús-, quien sufrió una lesión en una de sus rodillas y fue operado.



