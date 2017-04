El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 27 marzo 2017 River le ganó a Belgrano y continúa dando pelea Fue en uno de los partidos que se jugaron ayer por la 17ª fecha del Campeonato del fútbol argentino de Primera división. Los goles del "Millo" los marcaron Sebastián Driussi y Gonzalo Martínez. El tanto del "Pirata" fue obra de Cristian Lema. De esa manera, los de Marcelo Gallardo siguen a ocho puntos del líder Boca y siguen dando pelea.

River Plate sumó el segundo triunfo consecutivo en el Campeonato de fútbol de Primera división con el éxito como local ante Belgrano de Córdoba por 2 a 1, en el partido válido por la 17ma. fecha, y no se da por vencido en la lucha por el título.

Los goles del club de Núñez fueron marcados por Sebastián Driussi y Gonzalo Martínez, mientras que Cristian Lema anotó para el equipo cordobés en el encuentro que se disputó en el Monumental y fue controlado por Nicolás Lamolina.

Con este triunfo, River alcanzó los 29 puntos, continúa a ocho del líder Boca (37), y desde el sexto puesto está a un paso de la zona de clasificación para la Copa Libertadores.

En tanto, Belgrano, que venía de ganarle a Racing, se quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades.

El equipo de Marcelo Gallardo fue de menor a mayor en el partido a medida que sus piezas clave, como 'Pity' Martínez y Ariel Rojas, se acomodaron mejor en el campo de juego.

Belgrano, un rival especial para el 'Millonario' porque en 2011 lo mandó al descenso por primera vez en su historia, intentó jugarle de igual a igual a River, al golpe por golpe, y su situación más peligrosa fue el mano a mano de Claudio Bieler ante el arquero Augusto Batalla (PT 5m) generado por un rebote.

Lo mejor de River en la primera parte se produjo sobre el final. Con la tenencia de la pelota fue más profundo en ataque, con Iván Alonso, el reemplazante de Lucas Alario, como faro, sumado a las participaciones de Driussi, Martínez e Ignacio Fernández.

River dio el golpe apenas comenzó el segundo tiempo con el gol de Driussi (su derechazo pegó en el palo y dio en la espalda de Lucas Acosta), que se inició con una buena jugada colectiva por el sector izquierdo, donde Rojas se movió con inteligencia. La combinación incluyó a Alonso, quien dejó pasar el balón para que el goleador del campeonato definiera.

Desde entonces, River lució más firme con la pelota, pero la presión en ataque falló una vez y fue suficiente para que Belgrano llegase al empate con el gol de Lema, quien culminó una sucesión de paredes ante la mirada de la defensa local.

Los de Gallardo no bajaron los brazos y 'Pity' Martínez, cuyo primer tiempo fue errático, recuperó en el segundo el nivel que exhibió la jornada pasada ante Lanús.

El ex Huracán de Parque Patricios convirtió el segundo tanto de River, con la asistencia de Milton Casco, con un remate cruzado al ángulo inferior izquierdo que dejó sin chances a Acosta.

River, que no se mostró seguro en defensa y erigió a Leonardo Ponzio como 'salvador' en varios cruces, pudo haber ampliado la ventaja en un par de oportunidades.

La más clara se produjo en el quinto minuto adicionado cuando 'Pity' Martínez comandó una contra de cuatro jugadores de River solos contra el arquero y asistió al ingresado Tomás Andrade, cuyo remate débil, de cara al arco, encontró el 'manotazo' sobre la línea de Acosta, en una de las atajadas 'del año'.

El equipo de Gallardo ratificó lo hecho ante Lanús, volvió a festejar en el Monumental por el torneo local, cuestión que no ocurría desde la 11ma. fecha frente a Huracán, y mantuvo las chances de pelearle el campeonato a Boca.

En la próxima fecha River será visitante ante Godoy Cruz, en Mendoza, mientras que Belgrano jugará como local ante Colón de Santa Fe.



SINTESIS



RIVER PLATE 2 - BELGRANO 1

River: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Ariel Rojas; Sebastián Driussi e Iván Alonso. DT: Marcelo Gallardo.

Belgrano: Lucas Acosta; Cristian Romero, Cristian Lema, Lucas Aveldaño y Juan Quiroga; Guillermo Farré y Federico Lértora; Lucas Melano, Jorge Velázquez y Matías Suárez; Claudio Bieler. DT: Leonardo Madelón.

Goles ST: 1m. Driussi (R); 13min. Lema (B) y 22m. Martínez (R).

Cambios ST: 27m. Claudio Aquino x Farré (B); 31m. Carlos Auzqui x Alonso (R); 34m. Exequiel Palacios x Fernández (R); 36m. Fernando Márquez x Suárez (B); 40m. Gastón Alvarez Suárez x Quiroga (B) y 42m. Tomás Andrade x Rojas (R).

Amonestados: Palacios (R). Lértora, Quiroga y Romero (B).

Arbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Antonio V. Liberti (River).



