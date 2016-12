El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 diciembre 2016 River lo dio vuelta y derrotó a Olimpo en Bahía Blanca El conjunto bahiense ganaba con gol de Rodrigo Caballuci, pero el "Millo" lo empató a través de Lucas Alario, mientras que Sebastián Driussi marcó el definitivo 2-1 para la visita. Hay incertidumbre por la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del plantel de Núñez.

River venció anoche a Olimpo 2 a 1 en Bahía Blanca, con goles de Lucas Alario a los 35 minutos del primer tiempo y Sebastián Driussi de penal a los 31 minutos del complemento, tras el tanto inicial de Rodrigo Cabalucci a los 8 minutos de juego.

El partido, válido por la 14ta. fecha del Campeonato de Primera división, se jugó en el estadio Roberto Carminatti de la sureña localidad bonaerense y fue arbitrado por Jorge Baliño.

Con esta victoria River terminó en el séptimo lugar en la primera parte del campeonato antes del receso, a 9 puntos del líder Boca.

En la primera de riesgo llegó la apertura del marcador, tras un arranque de Fernando Coniglio para que la pelota desembocara en Cabalucci, quien definió con un zurdazo cruzado bajo a la izquierda de Enrique Bologna.

River reaccionó rápido, con Ignacio Fernández y las proyecciones de Jorge Moreira por derecha y Gonzalo Martínez y Luis Olivera por izquierda, aunque los centros no tuvieron el destino deseado.

Sí tuvo una buena posibilidad "Nacho" Fernández a los 21m., con un zurdazo pasó junto al palo derecho de Nereo Champagne.

A los 30m. un disparo del "Pity" se estrelló en el travesaño y a los 34m. un tiro libre suyo fue bien controlado por Champagne.

Un minuto después la insistencia tuvo su premio, tras un desborde de Rodrigo Mora por derecha y el centro bajo que conectó Alario en el segundo palo.

Olimpo respondió a los 38m. con un remate de Cabalucci que dio en el travesaño y a los 42m. llegó River con un centro desde la derecha de Sebastián Driussi que fue conectado por Alario pero que Champagne rechazó al córner.

En el inicio del complemento llegó Olimpo con un remate de Jonathan Blanco que pasó cerca del palo izquierdo de Bologna.

River respondió a 6m. cuando Ignacio Fernández quiso "picar" la pelota y se la entregó mansa a Champagne, y tres minutos después Driussi recibió de Mora pero no pudo definir con comodidad.

El partido se hizo de ida y vuelta y a los 20m. un cabezazo de Cabalucci ante la mala salida de Bologna se fue por poco; y en la respuesta a los 24m. Driussi recibió de Gonzalo Martínez y su remate salió desviado.

A los 29m. Champagne le tapó un remate de gol a Driussi y en la continuidad de la jugada Pérez Guedes derribó en el área a Camilo Mayada y el penal fue transformado en gol por Driussi con un remate al medio.



SINTESIS



OLIMPO 1 - RIVER 2

Olimpo: Nereo Champagne; Emiliano Tellechea, Carlos Rodríguez, Víctor López y Cristian Villanueva; Lucas Villarruel, Julián Fernández, Jonathan Blanco y Rodrigo Cabalucci; Francisco Pizzini y Fernando Coniglio. DT: Juan Barbas.

River Plate: Enrique Bologna; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Luis Olivera; Rodrigo Mora, Ignacio Fernández, Nicolás Domingo y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Goles PT: 7' Rodrigo Cabalucci (O) y 35' Lucas Alario (RP).

Gol ST: 31' Sebastián Driussi (RP).

Cambios ST: 21' Martín Perez Guedes x Cabalucci (O), 25' Franco Troyansky x Coniglio (O), 26' Camilo Mayada x Mora (RP), 35' Said Llambay x Fernández (O), 38' Tomás Andrade x Martínez (RP), 44' Joaquín Arzura x Fernández (RP).

Amonestados: Maidana, Martínez Quarta, Alario (RP). Pérez Guedes, Villanueva (O).

Arbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Roberto Carminatti.



Fuente: