El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 abril 2017 River logró un gran triunfo en Mendoza El "Millonario" se impuso en el estadio Malvinas Argentinas con goles de Lucas Alario y Rodrigo Mora. El tanto del "Tomba" fue obra de Javier Correa. Con ese resultado, River sigue a ocho del puntero Boca.

River Plate derrotó anoche como visitante por 2-1 a Godoy Cruz de Mendoza en un partido de la 18ª fecha del Campeonato del fútbol argentino de Primera división. Con esa victoria, los de Marcelo Gallardo se ubican quintos a ocho puntos del líder Boca.

Luego de un comienzo en el cual ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, tras una clara chance de Ignacio Fernández (remate cruzado, cerca de un palo) y un mano a mano que Augusto Batalla le tapó a Javier Correa, fue el Millonario el que materializó su superioridad con un golazo.

Lucas Alario, quien hacía instantes había estrellado un remate en el palo derecho de Rodrigo Rey, definió con mucha categoría tras una genial asistencia de Gonzalo Martínez. Desde ahí, todo fue del equipo de Marcelo Gallardo, que incluso pudo haberse puesto 2-0 si no fuera por la respuesta del arquero local ante un remate de Sebastián Driussi dentro del área.

Sin embargo, Godoy Cruz llegó al empate por un disparo de Correa que Batalla no pudo controlar. A pesar del golpe, River mereció en ventaja al descanso. El 'Pity' armó una buena jugada individual por derecha, pero Driussi no llegó a empujarla en el área chica, y a Milton Casco le faltó precisión para finalizar otra buena maniobra colectiva.

En el segundo tiempo, River siguió dominando, pero le costó generar peligro. Contó con situaciones del 'Pity' desde afuera y dos cabezazos de Jorge Moreira e Iván Alonso, mientras que Correa tuvo el segundo para el local, pero su remate se fue desviado. En el tramo final, tras un tiro de esquina desde la derecha, Rodrigo Mora metió un cabezazo preciso para el 2-1 y un profundo desahogo tras un año sin marcar de manera oficial.

Con el triunfo consolidado en el marcado, el Millonario pudo marcar uno más. Ahora, el próximo compromiso será el fin de semana que viene, ante Quilmes, en el Monumental.



SINTESIS



GODOY CRUZ 1 - RIVER 2

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz y Fabrizio Angileri; Juan Garro, Sebastián Olivares, Nicolás Sánchez y Gastón Giménez; Angel González y Javier Correa. DT: Lucas Bernardi.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Goles PT: 22' Lucas Alario (RP) y 35' Javier Correa (GC).

Gol ST: 37' Rodrigo Mora (RP).

Cambios ST: 13' Marcelo Benítez x Sánchez (GC), 18' Facundo Silva x Garro (GC), 26' Rodrigo Mora x Driussi e Iván Alonso x Alario (RP), 36' Maximiliano Sigales x Correa (GC) y Ezequiel Palacios x Ponzio (RP).

Amonestados: Martínez Quarta (RP). Angileri, Abecasis, Correa (GC).

Arbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).



PANORAMA DE LA 18A. FECHA



VIERNES

- Atlético Tucumán 0 / Gimnasia (LP) 1.

- Independiente 1 / Vélez Sarsfield 1.



SABADO

- Newell's Old Boys 1 / Atlético de Rafaela 0.

- Temperley 1 / Aldosivi 0.

- Quilmes 2 / Racing Club 3.

- Belgrano 0 / Colón 1.

- Boca 1 / Defensa y Justicia 0.



AYER

- Estudiantes 2 / Arsenal 0.

- Lanús 4 / Banfield 2.

- Sarmiento 2 / Rosario Central 2.

- Tigre 4 / San Lorenzo 3.

- Huracán 0 / Patronato 0.

- Godoy Cruz 1 / River 2.



HOY

19:00 Olimpo vs San Martín. Andrés Merlos

21:15: Unión vs Talleres. Diego Abal.



PROXIMA FECHA



- Gimnasia vs Temperley. Nicolás Lamolina

- Racing vs Tigre. Pedro Argañaraz

- Banfield vs Belgrano. Andrés Merlos

- Atlético de Rafaela vs Huracán. Ariel Penel

- Rosario Central vs Atlético Tucumán. Germán Delfino

- Colón vs Godoy Cruz. Darío Herrera

- Aldosivi vs Estudiantes. Facundo Tello

- Patronato vs Independiente. Juan Pablo Pompei

- San Lorenzo vs Sarmiento. Fernando Echenique

- Defensa y Justicia vs Olimpo. Silvio Trucco

- San Martín vs Unión. Hernán Mastrángelo

- Arsenal vs Newell's. Mariano González

- Vélez Sarsfield vs Boca. Patricio Loustau

- Talleres vs Lanús. Fernando Espinoza

- River Plate vs Quilmes. Fernando Rapallini







Fuente: