River no pagará más de 5 millones de dólares por Walter Montoya Otros dos clubes, uno de España y el otro de Italia, se sumaron al Genoa, de este último país, y Boca Juniors, en la puja por hacerse de los servicios del volante derecho de Rosario Central, Walter Montoya, por quien el secretario técnico de la entidad de Núñez, Enzo Francescoli, anunció ayer que "no pagará más de 5.000.000 de dólares".



"No nos moveremos de los 5 millones de dólares. Ese monto no es poco para un fútbol argentino que tiene a casi todos los clubes fundidos", alegó Francescoli desde Orlando, donde el plantel riverplatense se encuentra realizando la pretemporada (ayer tuvo el día libre) y el domingo debutó en la Florida Cup con un triunfo por 1 a 0 sobre Millonarios, de Colombia.

Ese monto al que se refirió el uruguayo no es antojadizo, sino que ofrece una respuesta a lo indicado por la dirigencia centralista respecto de la existencia de una oferta del Genoa que asciende a 5.500.000 de euros, algo sugestivo teniendo en cuenta que las autoridades del club rosarino pretenden alcanzar los 6.000.000 de dólares para vender al futbolista cuya cláusula de rescisión es de 4.000.000 de la moneda norteamericana.

"Las únicas ofertas concretas que recibimos fueron las de Genoa y River, pero ya mañana conoceremos los nombres de un club de España y otro de Italia que nos realizarán ofrecimientos por Montoya", indicó ayer el representante del futbolista, Daniel Luzzi.

Esto contradijo las expresiones previas del vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, quien aseguró que "la única oferta que está descartada es la de River", al tiempo que resaltó el ofrecimiento de Boca como "más interesante, porque contempla la inclusión de un jugador que le interesa al cuerpo técnico".

La oferta de Boca fue de 4.000.000 de dólares, pero incluyendo al volante ex Godoy Cruz Fernando Zuqui, que juega en la misma posición que Montoya, algo que le solucionaría un problema latente al nuevo técnico, el uruguayo Paolo Montero, quien ya no cuenta con Montoya para los trabajos tácticos de pretemporada porque sabe que no vestirá la camiseta de Central en el semestre entrante.





