El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 mayo 2017 River no pudo con Central y Boca respira aliviado El "Millonario" tenía la posibilidad de quedar a dos puntos del líder Boca, pero dejó pasar una gran chance que en el futuro le puede costar. De esa manera, el "Xeneize" sigue arriba con 53 puntos, contra los 49 de River, que tiene un partido menos.

River Plate empató anoche sin goles con Rosario Central en el Monumental el partido válido por la 26ta. fecha del Campeonato de fútbol de Primera División que fue controlado por Fernando Rapallini.

El 'Millonario', que dejó pasar una gran chance de acercarse al líder Boca Juniors, volvía a decir presente en el Estadio Monumental por el torneo doméstico, luego de haberse asegurado la clasificación en la Copa Libertadores. En esta oportunidad, recibía a Central con la misión de ganar para acortar distancia en la punta del campeonato.

El partido comenzó muy peleado, jugado en el mediocampo y sin un claro dominador. A ambos les costaba generar peligro en el arco contrario, pero la primera estuvo en un cabezazo alto de Lucas Martínez Quarta tras un tiro de esquina.

Rosario Central respondió con una jugada individual de Teófilo Gutiérrez, quien enganchó y remató cruzado, pero se encontró con la buena respuesta de Augusto Batalla sobre su palo derecho. Luego, Marco Ruben metió un cabezazo alto tras un centro desde la izquierda.

En la segunda parte, el Millonario cambió la cara y acorraló a Central, que prácticamente no inquietó a Batalla, mientras que River generó varias jugadas claras que pudieron haber inclinado el encuentro a su favor.

Primero, Sebastián Driussi estrelló un remate desde afuera en el palo derecho de Diego Rodríguez, luego Ariel Rojas probó desde afuera y el arquero de Central resolvió bien. Nacho Fernández tuvo otra posibilidad de tiro libre y las dos más claras estuvieron en los pies de Lucas Alario (remate cruzado que tapó Rodríguez) y en la cabeza de Driussi (a centímetros de un palo).

Así, River sumó un punto y el miércoles tendrá la chance de acercarse a la cima, cuando visite a Atlético Tucumán por el partido postergado de la fecha 22.



SINTESIS



RIVER 0 - CENTRAL 0



River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Diego Rodríguez; Esteban Burgos, José Leguizamón, Javier Pinola, Hernán Menosse; Washington Camacho, Damián Musto, Gustavo Colman, Federico Carrizo; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben. DT: Paolo Montero.

Cambios ST: 13' Carlos Auzqui x Martínez (RP), 14' Mauricio Martínez x Colman (RC), 29' Maximiliano Lovera x Carrizo (RC), 44' Germán Herrera x Gutiérrez (RC).

Amonestados: Ponzio, Maidana (RP); Burgos, Carrizo, Menosse, Gutiérrez (RC).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: River.



PANORAMA DE LA 26A. FECHA



VIERNES

- Aldosivi 0 / Independiente 0.



SABADO

- Colón 1 / Gimnasia 2.

- Banfield 3 / Temperley 1.

- Newell's 3 / Olimpo 2.

- San Martín 4 / Sarmiento 2.

- Huracán 1 / Boca 1.

- Racing 2 / San Lorenzo 1.



AYER

- Defensa y Justicia 1 / Tigre 0.

- Arsenal 0 / Lanús 2.

- Talleres 2 / Atlético Tucumán 1.

- River 0 / Rosario Central 0.

- Atlético de Rafaela 1 / Belgrano 2.



HOY

19:00 Estudiantes vs Unión. Silvio Trucco.

21:15 Vélez vs Quilmes. Fernando Echenique.



Póxima fecha de la 27ª fecha



Viernes 2 de junio

Sarmiento vs Defensa y Justicia

Godoy Cruz vs Atlético de Rafaela



Sábado 3 de junio

Rosario Central vs Colón

Temperley vs Talleres

Tigre vs Vélez Sarsfield

Lanús vs Estudiantes

Unión vs Newell's Old Boys



Domingo 4 de junio

San Lorenzo vs River Plate

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Banfield

Atlético Tucumán vs San Martín (San Juan)

Belgrano vs Arsenal

Olimpo vs Huracán

Boca Juniors vs Independiente



Lunes 5 de junio

Racing Club vs Aldosivi

Quilmes vs Patronato



