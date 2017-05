El Patagónico | Deportes - 22 mayo 2017 River quiere seguir con su paso arrollador en La Plata El "Millonario" viene de ganarle 3-1 el Superclásico a Boca en La Bombonera, y esta noche irá en busca de un nuevo triunfo ante un vapuleado "Lobo" para mantener sus chances de pelear el título.

River Plate, con paso arrollador en la Copa Libertadores y el Campeonato de fútbol de Primera división, visitará esta noche a un vapuleado Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de un nuevo triunfo que mantenga intactas sus chances de pelear el título con el líder Boca Juniors.

El encuentro en el Bosque platense cerrará la 25ta. fecha del torneo desde las 21:15, con arbitraje de Federico Beligoy y transmisión de El Trece.

Ambos equipos llegan en momentos contrapuestos. Mientras Gimnasia se derrumbó con cuatro victorias consecutivas, River ingresó de lleno en la lucha por el campeonato con siete victorias y dos empates en los nueve juegos disputados este año por el torneo local.

El "Millonario" comenzó 2017 con una diferencia de nueve puntos en relación a Boca y hoy se encuentra a siete con dos partidos menos, el de hoy y otro pendiente con Atlético Tucumán que cumplirá durante la fecha FIFA de junio.

El presente de River no sólo es pletórico en el aspecto estadístico, también lo es en el futbolístico con un rendimiento cada vez más afianzado que, por caso, le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores como líder indiscutido del Grupo 3 cuando todavía resta una fecha para su conclusión.

La gran victoria en el Superclásico de La Bombonera el pasado domingo fue un enorme espaldarazo para ir con todos en busca del Campeonato de Primera división, un título todavía faltante en el exitoso ciclo del "Muñeco" Gallardo.

Con esa idea, el entrenador utilizará lo mejor a disposición para jugar ante Gimnasia después de reservar jugadores en la victoria del jueves pasado ante Melgar de Perú (3-2) en Arequipa.

El uruguayo Camilo Mayada por Milton Casco, en el sector izquierdo de la defensa, será el único cambio en la formación inicial de River respecto del partido con Boca. Esa variante ya fue ensayada en la mismísima Bombonera por la lesión del ex Newell's a los cuatro minutos de juego.

Gimnasia también había comenzado el año con buenas perspectivas tras festejar cinco victorias en los seis primeros partidos, pero desde la derrota con Rosario Central (1-2) de visitante, en la fecha 21, nada fue igual.

Luego llegaron nuevos traspiés ante San Lorenzo (0-1), Racing Club (0-1) y Estudiantes (0-1) en un clásico que precipitó la renuncia del DT Gustavo Alfaro. En medio de esa mala racha, el equipo fue eliminado de la Copa Sudamericana por gol de visitante por Ponte Pretta de Brasil.

El equipo será dirigido hoy de manera interina por Mariano Messera, ex futbolista de la cantera, que tuvo dos ciclos en el club (1997-2002 y 2008-2010).

La alineación no fue confirmada pero podría incluir cuatro modificaciones con los ingresos de Ezequiel Bonifacio, Lorenzo Faravelli y Sebastián Romero por Sebastián Gorga, Facundo Oreja y Nicolás Ibáñez.

River le saca a Gimnasia una diferencia de 50 partidos en el historial de Primera división a partir de 82 triunfos, 40 empates y 32 derrotas en 154 enfrentamientos.

Fuente: