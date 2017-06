River recibe a Aldosivi y quiere una plaza en la Libertadores

River, ya sin chances de ganar el campeonato de Primera División, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata hoy desde las 21:30 en el Monumental, con el objetivo de sumar puntos que le aseguren un pasaporte a la Copa Libertadores 2018, reservados para los primeros cinco lugares del torneo.

Con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisación a cargo de Telefe, el "Millonario" saldrá a buscar los tres puntos "consuelo" luego de la dura caída ante Racing, y en un encuentro por la 29a. fecha del campeonato.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo intentará mejorar su imagen de local, donde el último domingo perdió por 3 a 2, derrota que lo dejó sin posibilidades matemáticas de alcanzar a Boca en lo más alto de la tabla de posiciones.

Además, venía de perder frente a San Lorenzo por 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, sus primeras dos caídas en las últimas 15 fechas.

River suma 52 puntos en el torneo y figura tercero debajo de Boca (59) y Banfield (54), con sólo dos puntos más que Estudiantes y tres que Newell's, Independiente, San Lorenzo y Racing, otros que pelean por entrar a la Libertadores 2018.

Una victoria sobre el "Tiburón" prácticamente le aseguraría la plaza en la próxima Libertadores. Pero también reforzaría la idea de Gallardo de volver a ser un equipo fuerte de local, algo que River necesita para los cruces de la actual edición de la Copa, donde se encuentra en octavos de final (su rival es Guaraní de Paraguay, a quien enfrentará el 4 de julio en Asunción).

Aldosivi, por su parte, cayó como local por 4 a 0 ante Boca y tiene que tratar de sumar en estas últimas dos fechas que restan para escaparle al último descenso, que aún no está definido. Quilmes, Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín bajaron a la B Nacional el fin de semana pasado, aunque el cuarto lugar no se decidió. Aldosivi está con 1.108 de promedio, igual que Temperley, por encima de Arsenal (1.107) y Olimpo de Bahía Blanca (1.096). Patronato de Paraná (1.136) y Huracán (1.121) están arriba pero todavía no zafaron.

"Vamos a intentar sostenernos con el equipo y poder contar con algunas alternativas que estamos manejando. Jugamos el peor partido del semestre contra Racing, pero ya está, tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa e imponer; en éstos últimos partidos no lo pudimos hacer. Ahora la idea es enfocarnos en la Copa", declaró Gallardo post caída ante La Academia.

El técnico del equipo marplatense, Walter Perazzo, no podrá contar con el lateral Franco Canever, expulsado ante Boca, jugador que sería reemplazado por Ramiro Arias.

Aldosivi necesitaría cuatro puntos para estar tranquilo con el descenso, aunque no la tiene fácil: hoy enfrentará a River y el lunes recibirá a Olimpo (competidor directo, que hoy juega contra Boca) en el estadio Minella por la última fecha.