El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 mayo 2017 River recibe a un Temperley entonado para continuar en la pelea por el título Jugarán uno de los partidos correspondientes a la 23ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división. En el "Millonario", el uruguayo Rodrigo Mora reemplazará al lesionado Ignacio Fernández.

River, con la mente puesta ya en el Súperclásico ante Boca del próximo fin de semana, recibirá a Temperley, entonado por los resonantes triunfos ante San Lorenzo (1-0) y Racing Club (3-0), en uno de los cinco partidos que se jugarán hoy por la 23ra. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división.

El encuentro se jugará, a partir de las 20:15, en el estadio Monumental del porteño barrio de Núñez con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de El Trece.

River, con 39 puntos, ya tiene puesta su mente en el Superclásico que jugará el próximo fin de semana ante el puntero Boca en La Bombonera, donde jugará sus últimas posibilidades en la lucha por el título. De momento, se ubica sexto con un partido pendiente, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2018, y con expectativas de ubicarse entre los cinco primeros para acceder a la Libertadores del año próximo.

A propósito de la Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo será local de Emelec el miércoles en un partido que seguramente afrontará con suplentes dada la cercanía del Superclásico y la buena campaña en el Grupo 3, que lo tiene como líder con puntaje ideal (9), a seis de los ecuatorianos que ocupan el tercer puesto.

Con relación al equipo, Gallardo anunció que hoy habrá un solo cambio ya que Rodrigo Mora ingresará por Ignacio Fernández, desgarrado, aunque el entrenador se ocupó en aclarar que el uruguayo "no hará el juego de 'Nacho' porque tiene otras características".

"Entrará un jugador que viene bien, con buenos partidos cuando ingresa, pero que tiene otras características, por eso tenemos que acomodarnos de manera distinta intentando que el funcionamiento no se resienta", señaló el "Muñeco".

Con relación a una posible rotación de jugadores por la participación en la Libertadores, Gallardo acotó: "Tenemos muchos partidos y la idea es tener a todos en condiciones, luego decidiré en qué momento y cuándo, la idea es que al que le toque esté bien".

Por otra parte, tras una prolongada inactividad, el delantero Marcelo Larrondo integrará el banco de suplentes ante Temperley, mientras que el defensor ecuatoriano Arturo Mina está relegado y formará el equipo de Reserva. Ambos estarán de entrada ante Emelec por Libertadores.

Temperley, tras los resonantes triunfos consecutivos logrados ante San Lorenzo (1-0), de visitante, y ante Racing (3-0), de local, y que le permitieron tomar aire y alejarse de la zona del descenso, llega a este compromiso entonado.

Ahora, con un promedio de 1,073 y fuera de los cuatro equipos que perderían la categoría, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires se esforzará por mantener esa situación y, conforme con lo demostrado en el estadio Alfredo Beranger ante "La Academia", el entrenador Gustavo Alvarez no tocaría el equipo.

"Hay que mantener los pies sobre la tierra y seguir en la misma línea", aseguró el delantero uruguayo Mauro Guevgeozian, cuyos cuatro goles desde su llegada al club han sido de gran aporte para el conjunto "gasolero".



PROBABLES FORMACIONES



River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Caso; Rodrigo Mora, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Temperley: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich y Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Alvarez.

Estadio: River Plate.

Hora: 20:15.

Arbitro: Fernando Echenique.

TV: El Trece.



