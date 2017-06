El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 junio 2017 River recibirá a Racing el domingo 18 Un día antes, el puntero Boca Juniors visitará a Aldosivi de Mar del Plata.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días en que se disputarán las próximas dos fechas del campeonato argentino, que lo tiene a Boca puntero con 56 unidades y a River (52) y Banfield (51) como sus máximos perseguidores.

El cronograma cuenta con una particularidad y es que la jornada 28 se llevará a cabo recién en diez días, ya que este fin de semana no habrá fútbol por ser fecha FIFA. En tanto, la 29° se desarrollará en medio de la semana siguiente.

La Selección que comanda Jorge Sampaoli jugará dos amistosos: frente a Brasil (mañana en Melbourne, Australia) y ante Singapur (el martes 13, en la capital de ese país asiático).





PROGRAMA DE LA 28A. FECHA



VIERNES 16

Huracán vs Unión

San Martín (SJ) vs Temperley

Talleres vs Gimnasia (LP)

Banfield vs Rosario Central



SABADO 17

Aldosivi vs Boca

Independiente vs Olimpo

Arsenal vs Godoy Cruz

Atlético de Rafaela vs Quilmes

Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán

Vélez vs Sarmiento (J)



DOMINGO 18

Newell's vs Lanús

Estudiantes (LP) vs Belgrano

Patronato vs Tigre

River vs Racing



A CONFIRMAR

Colón vs San Lorenzo



29ª fecha

MARTES 20

San Lorenzo vs Banfield

Rosario Central vs Talleres

Gimnasia (LP) vs San Martín (SJ)



MIERCOLES 21

River vs Aldosivi

Racing vs Colón

Temperley vs Defensa y Justicia

Quilmes vs Arsenal

Unión vs Independiente

Olimpo vs Boca



JUEVES 22

Atlético Tucumán vs Vélez

Sarmiento (J) vs Patronato

Tigre vs Atlético de Rafaela

Godoy Cruz vs Estudiantes (LP)

Belgrano vs Newell's

Lanús vs Huracán.



