El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 28 abril 2017 River se vuelve con una valiosa victoria y sueña con los octavos Ayrton Preciado, al minuto de juego, marcó el tanto para el dueño de casa. El "Millonario" llegó al empate por intermedio de Jorge Moreira en la etapa inicial y Lucas Alario a los 35' del segundo tiempo. Con ese resultado, los de Marcelo Gallardo se afirman en lo más alto del grupo 3 y están a un paso de clasificar para la próxima ronda.

River Plate dio anoche un gran paso hacia los octavos de final de la Copa Libertadores, al vencer como visitante a Emelec de Ecuador por 2 a 1 y quedar como único líder del Grupo 3 al completarse la tercera fecha; Ayrton Preciado abrió la cuenta para el local al minuto de juego, pero el equipo de Marcelo Gallardo lo dio vuelta con goles de Jorge Moreira (41m PT) y Lucas Alario (35m ST).

La noche en Ecuador no comenzó bien: antes de los dos minutos, el local se puso en ventaja por intermedio de un remate de Ayrton Preciado, quien la colocó junto al palo izquierdo de Augusto Batalla. De todas maneras, River no sintió el golpe y fue el único que intentó jugar, a pesar de las reiteradas infracciones de Emelec.

Fue así como se acercó al empate: tuvo el gol en una pirueta de Gonzalo Martínez que contuvo el arquero Esteban Dreer. Luego, Nacho Fernández probó desde afuera y Milton Casco estuvo cerca con un zurdazo tras una jugada preparada.

Martínez volvió a avisar de tiro libre y, en el final, Jorge Moreira marcó la merecida igualdad: el paraguayo capturó un rebote luego de un tiro libre y metió un disparo cruzado de derecha que pegó en un palo y se metió.

En el complemento, River tuvo dos claras para ponerse 2-1: un mano a mano de Lucas Alario que el goleador definió mal y un chance inmejorable de Casco, que remató desviado cuando estaba dentro del área. Emelec también tuvo sus situaciones, pero fueron controladas de manera excelente por Augusto Batalla, con los pies en ambas oportunidades.

Y el gol del triunfo llegó luego de un disparo de Camilo Mayada que contuvo el arquero local; en el rebote, Rodrigo Mora se la bajó a Alario y esta vez el delantero no perdonó: remate bajo y preciso para estampar el 2-1 y decretar la victoria riverplatense en Guayaquil.

Con este triunfo, River es único líder del Grupo 3, con nueve puntos sobre nueve jugados, mientras que el segundo es Deportivo Independiente Medellín, con seis y un partido más.



SINTESIS



EMELEC 1 - RIVER 2

Emelec: Esteban Dreer; Byron Mina, Jordan Jaime, Fernando Pinillo y Oscar Bagüí; Oswaldo Lastra, Pedro Quiñonez, Ayrton Preciado y Fernando Gaibor; Marcos Mondaini y Marlon de Jesús. DT: Alfredo Arias.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Gol PT: 1' Ayrton Preciado (E) y 41' Jorge Moreira (RP),

Gol ST: 35' Lucas Alario (RP).

Cambios ST: 16' Bruno Vides x De Jesús (E), 17', Camilo Mayada x Fernández (RP), 18' Rodrigo Mora x Martínez (RP), 25' Robert Burbano x Quiñonez (E), 36' Iván Rossi x Rojas (RP) y 38' Bryan Angulo x Bagüi (E).

Amonestados: Pinillo, Bagüi (E). Casco, Maidana, Moreira, Batalla (RP).

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: George Capwell (Guayaquil).



