El Patagónico | Deportes - 21 septiembre 2017 River va por la hazaña en su casa para seguir en la Copa Libertadores Luego de perder 3-0 como visitante frente a Wilstermann, en Bolivia, el "Millonario" recibirá al mismo rival desde las 19:15 con el objetivo de revertir una dura serie.

River Plate recibirá hoy a Jorge Wilstermann de Bolivia, en lo que será el desafío más grande del ciclo de Marcelo Gallardo en el club: remontar un 3-0 en contra para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

El partido, válido por la vuelta de los cuartos de final, se disputará desde las 19:15 en un estadio Monumental que se presume estará repleto, con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

La dura derrota por 3-0 sufrida en la altura de Cochabamba la semana pasada obliga a River Plate a ganar por el mismo resultado para forzar una definición por penales, y por cuatro goles de diferencia para seguir en la llave que encontrará al vencedor de la serie entre San Lorenzo (2) y Lanús (0).

Desde el comienzo del ciclo exitoso del "Muñeco" Gallardo, que lleva cinco títulos internacionales y una Copa Argentina, el equipo nunca había perdido por tres goles de diferencia en la Copa Libertadores, por lo que el "duelo" de hoy representa el desafío más importante de los últimos tres años.

Además, estará en juego la continuidad en el torneo que se convirtió en el objetivo principal -y en la obsesión- del club luego de conquistar la edición 2015.

Por este motivo, no llama la atención que la única duda que tiene Gallardo para confirmar la formación pasa por el acompañante de Ignacio Scocco en el ataque.

El colombiano Rafael Santos Borré, uno de los refuerzos, lo hizo -y de manera poco convincente- en Bolivia pero mejoró la imagen con un gol en la victoria del domingo sobre San Martín de San Juan (3-1), como visitante, por la tercera fecha de la Superliga.

El otro candidato es Carlos Auzqui, quien en ocho partidos que disputó en esta edición (tres desde el inicio) no marcó goles.

A pesar de no haber jugado un buen partido en la ida, River generó muchas situaciones de gol y desde allí nace la confianza que tiene el plantel -y también los hinchas que agotaron las entradas- para lograr la remontada histórica.

Con la finalización del contrato de Gallardo a fin de año y un futuro todavía incierto, el partido toma más trascendencia ya que el mundo "millonario" pretende que el cierre de una etapa exitosa y de felicidad no sea apresurado, ya que el sueño tiene como destino final el Mundial de Clubes en Abu Dhabi.

Del otro lado también habrá un equipo que buscará escribir un nuevo capítulo de un libro de historia que tiene apenas 67 años ya que Jorge Wilstermann, con la confianza de los tres goles a favor, buscará meterse por primera vez entre los cuatro mejores del continente.

La delegación del conjunto cochabambino llegó el martes a Buenos Aires con la confianza de "hacer historia", tal como reveló su defensor y capitán, Edward Zenteno, y sin bajas con respecto al duelo de ida.

De esta manera, el entrenador peruano Roberto Mosquera, quien registra dos empates (con Juan Aurich en la edición 2015) y un triunfo ante River Plate, tiene la posibilidad de repetir la alineación que se impuso por 3-0 con goles de Zenteno, Gilbert Alvarez y Cristhian Machado.

De catorce visitas de equipos bolivianos al estadio Monumental de Núñez, sólo uno logró sacar un empate y fue el propio Wilstermann, con una igualdad 3-3 el 19 de marzo de 1973.



PROBABLES FORMACIONES

River Plate: Germán Lux; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré o Carlos Auzqui e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



Jorge Wilstermann: Raúl Olivares; Jorge Silva, Alex Silva, Edward Zenteno y Juan Aponte; Cristhian Machado, Fernando Saucedo, Christian Chávez; Marcelo Bergese, Serginho y Gilbert Alvarez. DT: Roberto Mosquera.



Arbitro: Julio Bascuñán (Chile).

TV: Fox Sports.

Cancha: River Plate



Fuente: