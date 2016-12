El Patagónico | Deportes - 14 diciembre 2016 River viaja a Córdoba con Ponzio como única duda El mediocampista padece un leve esguince de rodilla y es la principal preocupación que tiene el DT Marcelo Gallardo con miras al partido de mañana.

El mediocampista Leonardo Ponzio, quien padece un leve esguince de rodilla, es la principal preocupación que tiene Marcelo Gallardo con vistas a la final de la Copa Argentina, que River jugará ante Rosario Central mañana a las 21:10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

El capitán del equipo sufre un leve esguince en la rodilla derecha, por lo que todo el cuerpo médico y técnico están siguiendo su recuperación porque el DT lo quiere tener sí o sí entre los titulares para la final de la Copa Argentina, que le dará al campeón la plaza para la Copa Libertadores 2017.

Ponzio, que disputó 18 de los 20 partidos de este semestre, es un jugador esencial para Gallardo. El futbolista terminó con mucho dolor en la rodilla después del Superclásico del domingo, en el que River perdió 4-2 con Boca en el Monumental, y quedó en duda para la final 'copera' ante Central.

Ayer, al igual que el lunes, Ponzio trabajó de manera diferenciada y con extremos cuidados durante la práctica del plantel "millonario" ayer a la mañana en el predio de Ezeiza. La idea del cuerpo técnico es no exigirlo hasta hoy, cuando el plantel viaje a Córdoba, y una vez allá confirmar si juega o no según como continúe su evolución.

Desde que Gallardo asumió como técnico de River, Ponzio fue un jugador clave para el "Muñeco". Desde el principio, lo recuperó cuando venía jugando muy poco (Ramón Díaz no lo tenía tanto en consideración) y luego se fue convirtiendo en uno de los futbolistas fundamentales para el equipo.

Tanto es así que cuando se fue el arquero Marcelo Barovero, gran pilar en el River campeón de las Copas Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, entre otras, Gallardo nombró como capitán a Ponzio y lo considera un líder y el técnico en la cancha.

El mediocampista, de 34 años, estuvo entre algodones por su lesión en la rodilla y se ejercitó en forma aparte de los dos grupos que trabajaron ayer en Ezeiza, a puertas cerradas.

Los que jugaron el domingo hicieron un entrenamiento regenerativo pero un poco más intenso que el lunes, mientras que otro grupo realizó una práctica de fútbol con suplentes de los cuales algunos podrían jugar seguramente el domingo 18 a las 20 ante Olimpo de Bahía Blanca como visitantes, por la 14ta. fecha del torneo de Primera división, último partido del año para River antes del receso.

Enrique Bologna; Camilo Mayada, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Facundo Medina; Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Denis Rodríguez e Iván Rossi; Rodrigo Mora e Iván Alonso, más un rato de Tomás Andrade, formaron el equipo que ensayó Gallardo.

El delantero uruguayo Alonso se mostró recuperado de la lesión muscular en el sóleo que lo tuvo ausente en los últimos encuentros e hizo dupla de ataque con su compatriota Mora. Además, integra la lista de 22 concentrados que dio Gallardo para la final de la Copa.

Los citados son: Augusto Batalla, Enrique Bologna, Camilo Mayada, Jorge Moreira, Arturo Mina, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Luis Olivera, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Joaquín Arzura, Iván Rossi, Nicolás Domingo, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Andrés D'Alessandro, Tomás Andrade, Sebastián Driussi, Lucas Alario, Rodrigo Mora e Iván Alonso.

Hoy, River se entrenará a la mañana en el Monumental, los jugadores quedarán concentrados y a las 19 se trasladarán en avión a Córdoba (se alojarán en el hotel Sheraton). En la capital mediterránea, el equipo de Núñez buscará el título que nunca ganó y que es clave para jugar la Libertadores 2017.

Fuente: