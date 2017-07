El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 julio 2017 River viajó a Paraguay con equipo confirmado para visitar a Guaraní Jugará mañana en Asunción, por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América. El DT Marcelo Gallardo incluirá en la formación titular al defensor Javier Pinola y al delantero Ignacio Scocco, quienes se sumaron a los entrenamientos la última semana, pero venían con actividad en sus clubes, Rosario Central y Newell's Old Boys, respectivamente.

El plantel de River Plate se entrenó ayer en el estadio Monumental y viajó a Asunción, Paraguay, con el equipo titular definido para enfrentar mañana desde las 21:45 a Guaraní, por el partido de ida de la presente edición de los octavos de final de la Copa Libertadores de América de fútbol.

El entrenador Marcelo Gallardo no contará con Jonatan Maidana, quien no se recuperó de la lesión muscular que sufrió hace 10 días, ni con Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, suspendidos provisoriamente por los casos de doping.

Sin embargo, incluirá en la formación titular al defensor Javier Pinola y al delantero Ignacio Scocco, quienes se sumaron esta semana a los entrenamientos pero venían con actividad en sus clubes, Rosario Central y Newell's Old Boys, respectivamente, hasta hace una semana.

De este modo, el equipo para el partido de mañana será con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Javier Pinola y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Darío Scocco.

Además, la lista de concentrados no cuenta con los otros refuerzos, Germán Lux y Enzo Pérez, quienes de todos modos viajarán con la delegación al igual que Mayada y Martínez Quarta.

Los suplentes serán: Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Carlos Auzqui, Iván Rossi, Marcelo Larrondo, Exequiel Palacios y Tomás Andrade.

Luego del partido ante Guaraní, el plantel profesional riverplatense tendrá dos semanas de licencia y regresará al trabajo de pretemporada el 16 de julio para viajar el 19 a Orlando, Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 31 de julio preparando la revancha ante los paraguayos, el 8 de agosto en el Monumental.

En cuanto a los refuerzos que restan llegar, para los que hay tiempo de inscribir hasta 48 horas antes de la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores, la idea del técnico Gallardo y de la dirigencia es sumar un delantero y un lateral por la izquierda.

Las posibilidades son la del uruguayo Nicolás De La Cruz, que llegaría a préstamo por un año en caso que sea comprado por Milán y, por lo tanto, se necesita liberar el cupo de extranjeros con la salida del uruguayo Iván Alonso o con la venta del ecuatoriano Arturo Mina.

Mientras que por el lateral izquierdo, que también está relacionado con la sanción que reciba Camilo Mayada en la Conmebol, se abrió la puerta para Leonel Vangioni, sin lugar en el Milan, quien habló con Gallardo ante la posibilidad de poder regresar al club.

Al respecto, el presidente Rodolfo D'Onofrio fue muy cauteloso: "para que se dé su regreso, se debería concretar del mismo modo que su salida. Se fue gratis del club y debe volver en la misma condición, sin costo alguno para nuestro club. Por eso depende de él y del Milan".

Con relación con los jugadores que deben regresar al club de sus préstamos, solamente el zaguero Alejandro Barboza, quien viene de dos muy buenas temporadas en Defensa y Justicia, viajará a la pretemporada aunque la idea es que sea transferido al exterior.

Por último, el delantero Sebastián Driussi ya está de licencia y espera cerrar su ida al Zenit de Rusia la semana que viene, para poder viajar y firmar el contrato.



Fuente: