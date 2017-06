El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 junio 2017 River visita a San Lorenzo con la ilusión de ser puntero El "Millonario", que no tendrá a Lucas Alario ni a Jorge Moreira, viene de vencer a Atlético Tucumán 3-0 y de esa manera quedó a un punto de Boca.

River Plate, que suma 13 fechas invicto y le descontó 10 puntos al líder Boca, visitará en el clásico a San Lorenzo, que busca un lugar en la Libertadores 2018, con la intención de alcanzar un triunfo que le permita llegar por primera vez en el certamen a la punta, en uno de los partidos a desarrollarse hoy por la 27ma. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división.

El clásico se jugará en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en el bajo Flores, desde las 14, con el arbitraje del neuquino Dario Herrera y televisación de Telefe.

River puede quedar, aunque sea por unas horas y hasta que juegue el líder Boca ante Independiente, como puntero del certamen, por primera vez en caso de sumar los tres puntos en el "Nuevo Gasómetro" en una notable remontada, ya que cuando culminó la 15ta. fecha, la primera de 2017, estaba a 11 unidades del xeneize y hoy está a una.

Pero el significativo progreso de los dirigidos por Marcelo Gallardo en la tabla de posiciones no es cuestión de fortuna y sí, en cambio, es una mezcla de falencias y falta de respuestas futbolísticas de Boca y de un funcionamiento colectivo y el brillo de las individualidades de un River que hoy es el mejor equipo del fútbol argentino.

River juega bien, no hay dudas y lo viene demostrando con autoridad en el certamen local y en la Copa Libertadores en donde clasificó primero dándose el lujo de jugar dos partidos con suplentes.

Este equipo de Gallardo, que venció en el partido postergado a Atlético Tucumán por 3 a 0 -de visitante- ejerce una constante presión sobre el rival, cuenta con la calidad y el desequilibrio que establecen los marcadores de punta, aunque hoy extrañará mucho al suspendido paraguayo Jorge Moreira.

En la zona media Leonardo Ponzio no se cansa de cortar y distribuir junto con Ariel Rojas y en el campo rival posee un "cuarteto" estelar integrado por Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez en la gestación y Lucas Alario (otro que no estará por causa de una suspensión) y Sebastián Driussi en la concreción, sumando 28 tantos entre ambos.

Alario y Moreira deben cumplir una fecha de suspensión tras terminar el beneficio del artículo 225 por el regreso de los juveniles Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel del Sub-20, ingresando por ellos Milton Casco (se recuperó de un esguince rodilla derecho grado dos) y Carlos Auzqui.

Pero para alegría de Gallardo regresa tras cumplir la fecha de suspensión en Tucumán el zaguero Jonatan Maidana, por Luciano Lollo que ira regresará al banco de suplentes.

San Lorenzo tuvo también tuvo su momento de pelear por la punta cuando en una serie victoriosa, que también se traslado al nivel internacional avanzando a los octavos de final de la libertadores, venció a Gimnasia, Rosario Central y Huracán, pero la profusa actividad le pasó factura al buen equipo del uruguayo Diego Aguirre y viene de perder ante Aldosvi y Racing.

Esos reveses lo alejaron a siete puntos de Boca y le cambiaron el objetivo al "ciclón" que ya, sin dudas, apunta a ingresar a la Libertadores 2018 más allá de la suerte que tenga en la actual.

La semana fue complicada para San Lorenzo ya que un virus gripal hizo de las suyas y provocó fiebre y un malestar general en varios integrantes del plantel, entre ellos Fernando Belluschi, Nestor Ortigoza, Nicolás Blandi, Fabricio Coloccini y Franco Mussis, pero podrán estar ante River.

También estará en el Bidegain el marcador de punta el chileno Paulo Díaz, expulsado ante Racing, gracias al artículo 225 por el uruguayo Matías Corujo quien fue citado para la gira de su seleccionado por Europa.

San Lorenzo es uno de esos pocos equipos que pueden aspirar a vencer a este River porque tiene con qué hacerlo y vale citar algunos "ingredientes" como Belluschi y Ortigoza en la zona media, el desborde de Ezequiel Cerutti, el crecimiento de una promesa como Bautista Merlini y el gol de Blandi.

Un partido muy atractivo. River es como una fiera que probó sangre y va por más, y ese plus es la punta, pero enfrente estará San Lorenzo, un equipo con oficio, duro, que está acostumbrado a estos partidos con mucho en juego, que le dará batalla.

En el historial manda River luego de 184 partidos, con 71 triunfos contra 51 y 62 empates.



PROBABLES FORMACIONES



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Néstor Ortigoza y Bautista Merlini; y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

River Plate: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Carlos Auzqui. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: San Lorenzo.

Hora: 14:00.

Arbitro: Darío Herrera.

TV: TELEFE.



