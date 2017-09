El Patagónico | Deportes - 17 septiembre 2017 River visita a San Martín de San Juan con un equipo alternativo El "Millonario" se guardará los titulares ya que el jueves deberá remontar el 0-3 que sufrió en Bolivia ante Jorge Wilstermann por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River Plate visitará esta noche por la tercera fecha de la Superliga de fútbol a San Martín de San Juan con un equipo integrado por mayoría de suplentes, ya que reservará a sus titulares para el partido del jueves, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que deber revertir un 0-3.

San Martín de San Juan y River se medirán en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez de la ciudad de San Juan desde las 20:05, con transmisión de Fox Sports 2 (estándar) y Fox Sports Premium (alta definición). El árbitro será Fernando Echenique.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de sufrir una dura derrota frente a Jorge Wilstermann en Cochabamba, Bolivia, donde perdió por 3 a 0, y su principal objetivo está puesto en intentar dar vuelta la serie de cuartos de final. La revancha será el jueves a las 21:45, en el estadio Monumental.

Augusto Batalla atajará en el lugar de Germán Lux, quien no fue convocado. Los únicos citados para ir a San Juan de los habituales titulares son Jorge Moreira y Ariel Rojas, aunque tampoco jugarían de entrada.

El resto de los "coperos" se quedará en Buenos Aires, salvo el colombiano Rafael Santos Borré, que fue titular en Bolivia y repetirá hoy desde el inicio.

En cambio, los jóvenes uruguayos Marcelo Saracchi y Nicolás De La Cruz, quienes no están anotados para la fase de cuartos de final de la Copa (podrían jugar si River alcanza las instancias de semifinales), jugarán desde el inicio, como ocurrió en la segunda fecha ante Banfield.

River es uno de los invictos de la Superliga con seis unidades, producto de sus victorias sobre Temperley en la primera fecha (1-0, gol de Ignacio Scocco) y Banfield (3-1, tantos de Javier Pinola, Gonzalo Martínez y Scocco).

San Martín, por su parte, debutó en la Superliga con una victoria sobre Patronato de Paraná por 2-0 en San Juan y en la segunda fecha cayó frente a Belgrano en Córdoba por 1-0.



PROBABLES FORMACIONES

San Martín: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Arián Pucheta y Mauricio Casierra; Nicolás Mana, Emiliano Agüero, Alvaro Fernández y Claudio Mosca; Gustavo Villarruel y Facundo Barceló. DT: Néstor Gorosito.



River Plate: Augusto Batalla; Milton Casco, Gonzalo Montiel, Alexander Barboza y Marcelo Saracchi; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Denis Rodríguez y Nicolás De La Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Arbitro: Fernando Echenique.

TV: Fox Sports 2 y Fox Sports Premium.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Juan).

Hora: 20:05



> Panorama de la 3ª fecha



VIERNES

- Tigre 1 / Patronato 3.

- Colón 0 / Estudiantes 0.



AYER

- Argentinos Juniors 1 / Belgrano 2.

- Defensa y Justicia 1 / Unión 3.

- Newell's Old Boys 2 / Olimpo 0.

- San Lorenzo 1 / Arsenal 0.

- Independiente 0 / Lanús 1.



HOY

11:05 Talleres vs Vélez Sarsfield, Nicolás Lamolina.

14.05 Atlético Tucumán vs Chacarita Juniors, Facundo Tello.

16:05 Banfield vs Racing Club, Ariel Penel.

18:05 Boca Juniors vs Godoy Cruz, Germán Delfino.

20:05 San Martín (SJ) vs River Plate, Fernando Echenique.



MAÑANA

19:05 Gimnasia vs Huracán, Silvio Trucco.

21:05 Temperley vs Rosario Central, Diego Abal.







