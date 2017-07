El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 julio 2017 River vuelve a jugar en la Copa tras el escándalo de dóping Sin Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. Pero con Javier Pinola e Ignacio Scocco el equipo de Marcelo Gallardo vuelve al escenario internacional. Y a través de la señal de cable de Fox Sports. Desde el equipo paraguayo, su DT cuestionó que la Confederación modifique el reglamento para favorecer los relevos en el equipo argentino.

River Plate, luego del escándalo por los dóping positivos de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada y con las presencias de los refuerzos Javier Pinola e Ignacio Scocco, visitará hoy a Guaraní de Paraguay, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugará desde las 21.45 en el estadio Defensores del Chaco, contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y será televisado en directo por la señal de cable Fox Sports.

El cotejo entre el equipo "millonario" y el conjunto guaraní, más allá de lo deportivo, tendrá un condimento extra: los casos positivos en los controles antidoping del defensor juvenil Martínez Quarta y del volante uruguayo Mayada.

"La cara de tonto tenemos. Sabemos que a partir del problema que tuvo River, la Confederación autorizó esto de los seis cambios en la lista de la Copa, por una exigencia y una presión de ellos", aseguró días atrás el entrenador argentino de Guaraní, Daniel Garnero.

"River no quiso sacar ventaja, pero se mandó una cagada. Es triste que se modifique el reglamento cuando no corresponde. Gremio solicitó lo mismo para extender el cupo de incorporaciones hace unos meses y se lo negaron. Pero ahora parece que se ampliará a seis por única vez. Sabemos perfectamente que esto pasa por River, porque tuvo este problema y metió presión", agregó el ex jugador de Independiente visiblemente molesto e indignado.

En tanto, el ex arquero del seleccionado paraguayo José Luis Chilavert sostuvo que "nos quieren hacer pasar por tontos. River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. No sé si lo que hizo fue para sacar ventajas, pero son sustancias prohibidas que no se pueden tomar. No tengo dudas de que si era otro equipo lo eliminaban de la Copa", aseveró.

"Hay un vínculo muy estrecho entre River y la Conmebol. Es verdad que (Rodolfo) D'Onofrio -presidente del club "millonario"- maneja la Conmebol, donde sigue la corrupción. Él le sirvió a (Alejandro) Domínguez para enemistarse con (Daniel) Angelici -presidente de Boca- y después Domínguez puso a D'Onofrio en la FIFA", disparó Chilavert.



LA RESPUESTA DE RIVER



Por su parte, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo que lo indigna "que se ponga en duda la integridad de los jugadores. Son dos personas extraordinarias, por eso nos genera esta angustia y dolor. Tenemos que tomar una postura de calma y tranquilidad. Claramente para nosotros es un problema porque son dos futbolistas importantes para nuestra institución".

"Me da mucha tristeza como piensa Garnero. No me parece serio lo que dijo Chilavert. Salimos de momentos difíciles en situaciones que tienen que ver con lo extradeportivo y esta no va a ser la excepción", sentenció.

Por último, D'Onofrio, el presidente de River, le agregó pimienta a una previa de partido complicada, al señalar que "Chilavert no existe, por eso no pienso responderle, el mundo del fútbol sabe quién es. Muchos dijeron cualquier cosa, decían que había siete u ocho dopings, y arriesgaban los nombres. Por lo menos que se informen cuando quieren inventar algo", criticó.

Y en ese plano, River estrenará a Pínola y Scocco, dos de los cuatro refuerzos que sumó. Los otros dos son el arquero Germán Lux y el volante Enzo Pérez, quienes viajaron a Asunción pero no estarán en el banco de los suplentes.

Pinola ocupará el lugar de Martínez Quarta y Scocco el de Sebastián Driussi, transferido días atrás en una cifra millonaria a Zenit de Rusia.

Pero el DT Gallardo tampoco contará con el zaguero central Jonatan Maidana, lesionado, y Luciano Lollo será su reemplazante.

De modo que River presentará tres cambios respecto del equipo que "salía de memoria": Lollo, Pínola y Scocco por Maidana, Martínez Quarta y Driussi.

Por su parte, Guaraní, que viene de salir subcampeón del torneo Apertura, sufrirá la baja de su goleador, Néstor Camacho (se fue a Olimpia), quien anotó diez tantos en el certamen local. Epifanio García, con tres gritos en la Copa Libertadores, lo reemplazará.

García formará dupla ofensiva con Antonio Marín, quienes estarán apoyados por Hernán Novick, Marcelo Palau y Rodrigo Bogarín.

Guaraní, segundo del grupo 8 con 11 puntos, tratará de tomarse revancha de lo ocurrido en la Libertadores de 2015, cuando River, primero del grupo 3 con 13 unidades, y a la postre campeón del torneo, lo eliminó en semifinales, tras ganarle 2-0 en el Monumental de Núñez y después empatar 1-1 en el Defensores del Chaco de Asunción.



PROBABLES FORMACIONES



Guaraní de Paraguay: Alfredo Aguilar; Carlos Rolón, Robert Rojas, Luis Cabral y Edgar Aranda; Hernán Novick, Juan Aguilar, Marcelo Palau y Rodrigo Bogarín; Antonio Marín y Epifanio García. DT: Daniel Garnero.

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio y Ariel Rojas; Gonzalo Martínez; Dario Scocco y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Belgrano de Córdoba (Córdoba).

Hora: 21:45.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Televisa: Fox Sports.



