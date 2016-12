El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 diciembre 2016 River y Central definen la Copa Argentina y el pase a la Libertadores Con la continuidad de ambos entrenadores en duda, el equipo de Núñez sale a buscar el título que le falta ante un rival que ofició de verdugo en dos ocasiones. Y que va por su tercera chance de consagración.

River Plate va por el título local que le falta y Rosario Central buscará que la tercera sea la vencida, cuando se midan esta noche en Córdoba en la definición de la Copa Argentina, que además premiará al campeón con la clasificación para la Copa Libertadores de América 2017.

El encuentro decisivo de este certamen, del que participaron 75 equipos de todas las categorías y que le otorgará al vencedor 3,5 millones de pesos, se disputará esta noche desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El arbitraje estará a cargo de Patricio Loustau y se podrá ver por El Trece.

River se encuentra por primera vez en una instancia definitiva de esta competencia, con el detalle que arrastrar dos eliminaciones consecutivas, en 2014 y 2015, justamente frente al equipo rosarino, primero por penales y luego con una derrota por 2-0.

Por su parte, Central afrontará su tercera final al hilo y busca cortar la racha negativa de haber perdido las dos anteriores, frente a Huracán por penales en 2014, luego de empatar 0-0, y el año pasado ante Boca, en un polémico partido donde cayó por 2-0 tras un muy mal arbitraje de Diego Ceballos.

El encuentro además podría significar el final del ciclo de Eduardo Coudet al frente del "Canalla" y de Marcelo Gallardo al frente del "Millonario", más allá del resultado.

River viene de sufrir el domingo una dura caída como local en el Superclásico ante Boca por 4-2, pero tiene una enorme posibilidad de dejar atrás el mal trago regalándole a sus hinchas el único título local que le falta.

River es el máximo ganador de la liga local en la era profesional con 35 títulos locales, pero no pudo ganar nunca esta Copa Argentina, en la que su mejor actuación fue cuando accedió a las semifinales en la edición 2011-2012 en la que perdió con Racing.

Además, es la primera ocasión que la Copa Argentina es uno de sus objetivos primordiales, con el plus de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Con el "Muñeco" al frente del plantel, River se convirtió en un club "copero", ya que conquistó la Copa Libertadores 2015, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016 y Suruga Bank 2015, pero no pudo ganar ningún título local; en 2015 perdió la final de la Supercopa Argentina 2015 con Huracán 1-0.

A lo largo de la Copa Argentina, Gallardo utilizó a sus mejores hombres, lo que le dio la posibilidad de arribar a la final de manera invicta tras ganarle 3-0 a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, 2-1 a Estudiantes de San Luis, 1-0 a Arsenal, 3-0 a Unión y 2-0 a Gimnasia de La Plata.

Por su parte, Rosario Central está muy lejos de la punta en el Campeonato de Primera División, en el que tiene apenas 12 puntos y se ubica a 16 del líder Boca. Además, suma ocho partidos sin triunfos.

Por tal motivo, el elenco de Coudet le apunta todos sus cañones al duelo de hoy para cortar la racha adversa de finales perdidas y tener además actividad internacional el año próximo.

Central ya se tomó revancha de Boca en cuartos de final, al vencerlo 2-1, y dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 2-0 en semifinales. Antes, superó 1-0 a Villa Mitre, por penales a Rafaela tras igualar 2-2 y por 2-0 a Deportivo Morón.

En cuanto a las formaciones, en River la preocupación pasa por Leonardo Ponzio, quien padece un leve esguince de rodilla que lo hizo trabajar diferenciado, aunque se estima que podrá llegar sin problemas.

La única duda para repetir a los mismos once que arrancaron en el Superclásico pasa por una cuestión táctica, ya que Gallardo no decidió si darle continuidad al ecuatoriano Arturo Mina o bien incluir al juvenil Lucas Martínez Quarta en la defensa.

Por su lado, Central presentó una formación con mayoría de suplentes en la derrota ante Lanús (2-1) el fin de semana pasado y así resguardar a los titulares para el duelo de hoy. El único que repetiría es el mediocampista Damián Musto.



PROBABLES FORMACIONES



River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Luis Olivera; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez y Andres D' Alessandro; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Sebastián Sosa; Victor Salazar, Marcos Torsiglieri, Dylan Gissi y Cristian Villagra; Walter Montoya, Damián Musto, José Luis Fernández y Giovani Lo Celso; Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Hora: 21:10.

Arbitro: Patricio Loustau.



