El Patagónico | Deportes - 28 mayo 2017 River y Central prometen un gran partido en el Monumental El "Millonario" pondrá lo mejor que tiene para este crucial partido ante el "Canalla" que no vence en el Monumental desde el Apertura de 1997.

River, escolta del líder Boca Juniors, y Rosario Central, enfocado en clasificarse a las copas internacionales, jugarán esta tarde uno de los encuentros más destacados de la 26ta. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división.

"Millonarios" y "Canallas", dos equipos que vienen jugando bien al fútbol, se medirán desde las 18:15 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de Telefé.

River, que el último jueves perdió 2-1 frente a Deportivo Independiente Medellín de Colombia en el partido con el que cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores, volverá a contar con todos sus titulares para recibir a Central.

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, les había dado descanso a algunos titulares ya que se clasificó primero en su grupo copero una fecha antes del cierre, aunque la derrota ante DIM no le permitió ser el mejor primero de todos.

De todas formas, como los octavos de final de la Copa serán recién en julio, River intentará sacar la mayor cantidad de puntos en el campeonato, que lidera Boca por bastante ventaja, pero al que los de Núñez no le quieren perder pisada.

El "Muñeco" Gallardo repetirá entonces el equipo que le ganó 3-1 a Boca en La Bombonera luego de la temprana lesión de Milton Casco y también el mismo que venció a Gimnasia en La Plata, el lunes pasado, para arribar a la segunda posición del torneo con un partido pendiente ante Atlético Tucumán, que se jugará el miércoles 31.

Lucas Alario y Jorge Moreira adeudan una fecha de suspensión por cinco amarillas, pero jugarán gracias al artículo 225 frente a las convocatorias de Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel al seleccionado Sub 20 que está disputando el Mundial de la categoría en Corea del Sur. En cambio, Rodrigo Mora (sinovitis de cadera), Marcelo Larrondo e Iván Rossi, con problemas musculares, y Casco (esguince de rodilla) no están disponibles contra los rosarinos.

Rosario Central viene con una buena racha, con ocho victorias, un empate y apenas una caída en las últimas diez fechas. Los dirigidos por Paolo Montero también vencieron en su clásico por 3 a 1 en condición de visitante a Newell's Old Boys, y en la 25ta. se despacharon con una goleada sobre Racing por 4-1 en Arroyito.

La buena racha posicionó a Central en el décimo puesto con 40 puntos (ahora estaría dentro de la Copa Sudamericana), a cinco de Banfield y Newell's, hoy en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Para soñar con entrar a la Libertadores, el "Canalla" tiene que ganar en el Monumental, algo que no ocurre desde el Apertura de 1997. En aquella oportunidad, bajo la conducción técnica de Miguel Angel Russo, Central se impuso por 3 a 1, con dos goles del uruguayo "Polillita" Rubén Da Silva y uno de Horacio "Petaco" Carbonari, mientras que para River descontó el chileno Marcelo Salas.

Para hoy, el zaguero Esteban Burgos reemplazaría al suspendido Paulo Ferrari como marcador lateral derecho. En tanto, represará el defensor paraguayo José Leguizamón, quien cumplió la fecha de suspensión por su expulsión en el clásico rosarino.

Sería el único cambio con respecto a la goleada ante Racing. El volante central Damián Musto, recuperado de una contractura en un isquiotibial, a raíz de la cual salió del partido ante La Academia y fue reemplazado por Mauricio Martínez, jugará de entrada en el Monumental.

