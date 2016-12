El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 31 diciembre 2016 Rivero: "traté de demostrar el máximo posible de entrega" Así lo indicó el jugador del plantel "mens sana". Llegó por una suplencia –había sido el reemplazo temporario de Leonel Schattmann- y tras dos meses decidieron su permanencia en el equipo por toda la temporada.

El escolta santafesino Juan Manuel Rivero llegó para quedarse. Con su juego que conjuga inteligencia y certeza en el tiro de tres puntos, el "Pitu" conquistó al "Verde". Luego del último partido, ante Bahía Basket, en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia informaron la decisión de la continuidad del jugador hasta el final de la temporada de la Liga Nacional.

Al respecto Rivero expresó: "estoy muy contento, todo comenzó por un mes y terminó siendo a largo plazo y eso me deja tranquilo porque sé que el cuerpo técnico, como mis compañeros y los dirigentes han confiado en mí y yo me he sentido cómodo todo este tiempo", sostuvo el jugador de 31 años en diálogo con el Departamento de Prensa del Club Gimnasia y Esgrima.

"Traté de demostrar el máximo posible de entrega, tanto dentro como fuera de la cancha, que es muy importante", indicó el jugador y resaltó que "el grupo fue clave, ellos me adaptaron de una manera muy rápida y yo sabía que el único camino era ese de acoplarme lo más rápido posible. Llegué y a los dos días estaba jugando, no tenía un tiempo prolongado, eso habla muy bien del equipo, lo primordial era la unión y eso Gonzalo (García) lo logró, por eso para mí fue muy fácil adaptarme a ellos", destacó el ex jugador de Atenas de Córdoba.

El basquetbolista también se refirió a los últimos resultados, de la Fase Nacional, y señaló que "hay mucho por corregir. Las derrotas hay que trabajarlas no hay que dramatizar tanto si no se sigue cayendo; hay que salir adelante. Sabemos que de local no podemos perder más porque es nuestra fortaleza, es donde nos sentimos cómodos con nuestro juego. Debemos volver a las bases, a los que nos pide el entrenador y a tratar de cumplir, cada uno en su rol", afirmó el escolta nacido en Gálvez, provincia de Santa Fe.



