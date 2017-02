El Patagónico | Policiales | INSEGURIDAD - 09 febrero 2017 Roban en una casa de Palazzo mientras una joven permanecía en la habitación Gran susto e indignación fue lo que ayer a la mañana vivió una conocida familia del barrio Próspero Palazzo luego de que un grupo de delincuentes ingresara a la vivienda de Las Heras y Lavalle, barreteando la puerta de ingreso, mientras una de las integrantes de la familia se hallaba descansando en una habitación. Los delincuentes se alzaron con dos televisores y ante el grito de la joven, pensando que se trataba de su madre, escaparon.

Ayer a la mañana una reconocida familia de Próspero Palazzo fue víctima de un robo en su vivienda mientras una de sus integrantes descansaba en una habitación. Los delincuentes que ingresaron barreteando la puerta se sorprendieron, al parecer, cuando la joven de 21 años que descansaba en su habitación gritó pensando que se trataba de su madre que retornaba a la vivienda.

Susto e indignación era lo que embargaba a las víctimas ayer, ya que los delincuentes ingresaron en momentos que el matrimonio estaba ausente en el domicilio, quizás pensando que no había nadie. Sin embargo, en una de las habitaciones traseras de la casa se encontraba la hija de ambos durmiendo.

Su madre, que había salido a realizar unos trámites, estaba a punto de retornar a la vivienda y le mandó mensajes a la joven para que la espere. Cuando de repente sobre las 11, se escuchó un fuerte golpe.

La joven que descansaba pensó que su madre ya había llegado y le gritó saludándola. Resulta que se trataba de al menos dos delincuentes que al no ver ninguno de los vehículos barretearon la puerta de la vivienda y se llevaron dos televisores.

Se presume que los jóvenes escaparon a bordo de un vehículo que ayer la policía ya tenía identificado. Es que los mismos vecinos los habrían visto salir cargando los televisores de la casa y escapar por la avenida Juan José Paso.

Incluso la que se los cruzó de frente aún sin saber que se trataba de los que le había robado en su vivienda, fue la mujer que llegaba de realizar trámites.

En el caso trabaja la policía de Próspero Palazzo, Mosconi y la Brigada de Investigaciones. El vehículo sería de un conocido delincuente de la zona sur que ya ha sido investigado por robo de viviendas en otras oportunidades.

En la zona no es la primera vez que los delincuentes realizan inteligencia previa y actúan cuando creen que no hay ocupantes en el interior de la vivienda.





