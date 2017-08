Robertito Funes Ugarte, emocionado por la beba abandonada

Conmovido por la noticia, Robertito Funes Ugarte, periodista de C5N, se acercó al hospital para visitar a la beba, que fue bautizada como María Victoria.

"Estoy muy emocionado, acabo de llegar a casa, salí de TVR y fui a verla, me llamó algo como toda la gente que tenía ganas de verla a Victoria porque me conmovió la historia", expresó con la voz entrecortada.

"Escuché la noticia y me conmovió tanto. Hace unos meses también apareció uno chiquito también en un conteiner y mi madre me dijo 'viste negro lo que pasó'. No sé qué sentí, simplemente sentí ganas de ir a verla. No puedo creer que hayan hecho algo así. Yo no soy quien para juzgar a la madre ni a quien haya hecho algo así. Me permitieron entrar, subí al octavo piso y entré a la sala de neonatología y cerca de la ventana estaba allí, solita", detalló el periodista.

En cuanto al encuentro, Robertito contó: "La vi divina y cuando entré me dijo el médico de ahí que era la beba más grande, vi varias incubadoras y estaban sus madres, ella estaba solita y me acerqué, me higienicé las manos, le toqué los piecitos, ¡va a ser mona!, tiene unos dedos espectaculares, me llamó la atención el color de los dedos de la mano, morados".

Más detalles en RatingCero.com