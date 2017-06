El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 19 junio 2017 Roberto Follari disertó sobre educación en el Café Científico El profesor de Epistemología en la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Follari, participó del programa radial Café Científico que se emite los viernes por Radio Universidad. El especialista brindó su parecer sobre temas actuales ligados a educación en el país.

Roberto Follari es profesor de Epistemología en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza y estuvo presente en el programa radial Café Científico que se emite en Comodoro Rivadavia por la emisora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El especialista forma parte del Comité Académico de la Especialización en Docencia Universitaria que coordina la Dirección General de Servicios Académicos de la casa de altos estudios y disertó sobre la situación de la educación en este país.

Al ser consultado sobre el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o PISA, Follari sostuvo: "los sistemas de evaluación serían útiles si se usaran limitados a lo que efectivamente miden, si se compara escuelas según las calificaciones obtenidas solo se evalúa el nivel de conocimiento que se tiene al final y no el proceso de aprendizaje desde las condiciones iniciales".

"Si no se tiene un índice de las condiciones de ingreso no se puede saber cuánto es lo que la institución les da. Lo que importa es cuanto aprendió en la Universidad y eso no lo mide en absoluto ninguna de estas pruebas”, agregó.

Asimismo, el especialista consideró que la calidad educativa es la capacidad para incluir a un número suficiente de estudiantes en buenas condiciones. "El PISA mide bastante mal si uno cree que mide calidad educativa. No hay otra medición internacionalmente establecida pero perfectamente se podría plantear. Los que trabajamos temas de epistemología tenemos la obligación de señalar los errores técnicos que están presentes en esta forma de medición", destacó.

“Me sospecho que hay países donde el nivel de exclusión escolar es mayor que en Argentina. La Asignación Universal por Hijo hizo que una buena cantidad de personas entraran al aparato educativo y son aquellas que tienen un capital simbólico y una condición social peor, obviamente que eso tira abajo el resultado del promedio, pero es algo extremadamente útil y bueno que estén allí dentro”, añadió.



NUEVAS TECNOLOGIAS



Follari aseguró que la mayoría de los docentes están en desventaja con sus alumnos frente a las nuevas tecnologías. “Llegamos a la escuela y entramos a un museo, ahí la vida es otra cosa orden disciplina, escucha sistemática. Insisto que hay una parte de ello que es inevitable para aprender, pero hoy la lectura y la escritura tradicionales son solo una parte del conjunto de las destrezas y hoy la mayoría se aprenden en la calle con lo cual el chico siente que la escuela está ausente en esos casos”, dijo.



SOBRE EL PLAN MAESTRO



Respecto al plan presentado por el Gobierno nacional, Follari manifestó: "es un proyecto de ley muy estructural para todos los niveles y un híbrido que toma cosas del gobierno anterior y mezcla algunas de las propias que generan un texto muy difuso. Ha provocado más bien una reacción negativa por parte de la comunidad universitaria que es a quien fue enviada para discusión. En el plan maestro hay pautas que son completamente iguales a las pruebas PISA. Esto en algún momento llegará al parlamento con algunas modificaciones o no, pero no parece por fuera de eso una política educativa fuerte por parte del actual gobierno".

"Sería bueno que tomen alguna de las propuestas porque escuchar a los actores del sistema para después no hacerles caso en nada me parece una falta de respeto, aunque tenga una direccionalidad propia. A esto se suma que un buen presupuesto y un buen pago a los docentes es condición necesaria para un buen desarrollo de la actividad educativa aunque no es condición suficiente”, indicó.



Fuente: