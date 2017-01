El Patagónico | Regionales | ROBO DE ARMAS - 21 enero 2017 Robo de armas: la primera testigo no reconoció a ninguno de los imputados En la rueda de reconocimiento de personas a la que fueron sometidos ayer los cuatro imputados de la causa del violento robo con armas ocurrido el 11 de enero en una casa de la calle Ramos Mejía al 300, la testigo no los pudo identificar. En el caso del menor de edad, a partir de un informe social presentado por la Defensa Pública y la Asesora de Menores, el juez Martín Cosmaro le decretó la permanencia continua en la vivienda de un tío. Mientras, le confirmó la prisión preventiva a Mariano Figueroa hasta el 13 de marzo y determinó la libertad con presentaciones semanales para Rubén Silva y Brian Millalonco. Resta que una segunda testigo afronte una rueda de reconocimiento de los imputados.

Tal como informó de manera exclusiva El Patagónico en su edición del jueves, ayer se llevaron a cabo las ruedas de reconocimiento de personas en la Oficina Judicial de la que participó una de las testigos que tiene la causa por el violento robo ocurrido el 11 de enero en una casa de la calle Ramos Mejía al 300, donde seis delincuentes se llevaron 40 armas de colección, joyas y dinero.

Según conoció este diario sobre las medidas realizadas, la testigo es una mujer de la cuadra donde se produjo el robo, a la que le llamó la atención que antes del asalto unos jóvenes le pidieran agua de la manguera con la que estaba regando.

En primer lugar, la mujer no pudo reconocer con seguridad al menor de edad detenido. Hay que recordar que A.A., de 17 años, fue aprehendido minutos después del violento asalto en inmediaciones de la calle Ramón Lorenzo en el Máximo Abásolo, a bordo de un vehículo cuya patente coincidía con la del coche en que escaparon los ladrones.

El adolescente se resistió a la detención por parte de la Brigada de Investigaciones. Le apuntó a un oficial de la Brigada, y este le contestó con dos impactos a los neumáticos del vehículo para que se detuviera. En el interior de ese automotor se hallaron tres armas robadas a la familia víctima del asalto y tres armas que habrían sido utilizadas en el robo.

A la testigo el menor de edad le resultó parecido a uno de los involucrados, pero no pudo asegurar con claridad de que se tratase de él. Mientras que a los otros tres imputados no los reconoció.

Después de la rueda de reconocimiento negativa el fiscal Héctor Iturrioz y el funcionario Cristian Ovalle siguieron analizando imágenes de algunas cámaras de seguridad y pidieron en la audiencia de revisión de las medidas de coerción al juez Martín Cosmaro, la prisión preventiva para todos los imputados.

La audiencia de la que este medio no pudo participar por la presencia de un menor de edad en la sala como imputado, se extendió por tres horas y se analizaron las pruebas que hay contra cada uno de los implicados.

Con respecto al menor de edad, el juez Martín Cosmaro recibió los informes sociales positivos con respecto a un tío aportado por la Defensa Pública y la Asesora de Menores, para que lo cobije en su casa. Los mismos informes ya habían sido evaluados por el juez natural de la causa Mariano Nicosia.

Daban cuenta de que el menor en vez de ser alojado en el COSE (Centro de Orientación Socioeducativa) de Trelew podía ser alojado en la casa de este tío, que permanece con ART en el trabajo. Los informes no eran para nada favorables con respecto a la vivienda familiar del menor de edad, ya que sus dos padres cuentan con antecedentes penales y en un primer momento no se hallaban en esta ciudad.

De esa manera, el juez le dictó al menor de edad la permanencia continua en el domicilio de este tío y exhortó a la Unidad Regional de Policía a que realice controles sorpresivos en dicha vivienda para constatar que el adolescente permanezca en el lugar.

Mariano Figueroa, será el único de los imputados que continuará con prisión preventiva es que tiene procesos pendientes en Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

Incluso ayer mismo se realizó una videoconferencia desde la ciudad de los lagos en la que se lo notificó de una causa que tiene en trámite y por la que se le decretó la libertad con presentaciones semanales en la comisaría de Sarmiento.

Sin embargo, ayer se conocieron nuevos informes de cámaras de seguridad aportados por la Fiscalía que acercó la Brigada de Investigaciones en la que se observa a una persona con similares características a él salir de la vivienda de la calle Ramos Mejía cruzando la calle. Eso sumado a la descripción que la víctima del robo hizo sobre uno de los sospechosos que lo encuentra más comprometido que al resto de los imputados por las características aportadas.



FIGUEROA es EL UNICO CON prision PREVENTIVA

De esa manera, Figueroa deberá cumplir prisión preventiva hasta el 13 de marzo, plazo que tiene la Fiscalía para culminar con la investigación.

Mientras, Brian Millalonco y Rubén Silva, quienes desde el miércoles venían cumpliendo arresto domiciliario, ayer recuperaron la libertad al no ser reconocidos en la rueda de personas. De todos modos, el juez Cosmaro les dictó una medida sustitutiva: no salir de la ciudad ni tampoco acercarse a las víctimas y la casa de estas a menos de 200 metros, además de presentaciones semanales ante la Justicia todos los lunes de 8 a 13.

Pese a que la Fiscalía había logrado probar con el examen de las cámaras del Draw Pub sobre que Millalonco el día del robo no estuvo trabajando en ese lugar tal como él había declarado en la audiencia de control.

Ayer Millalonco volvió a declarar y dijo que se había equivocado de día, que fue a su casa y miró el teléfono celular y se dio cuenta que ese día había estado de franco. Relató que estuvo con su novia, que habían ido de compras y compartido unas empanadas, acciones que publicó en su cuenta de la red social Facebook, argumentó.

Mientras que para solventar la declaración de Silva, que había dicho el miércoles que el día del robo había estado con su familia y que luego había ido a acompañar a su abuela a una parada de colectivos de la calle Rivadavia, la Defensa Pública presentó un video del "Pollo Dorado" en donde aduce que en las imágenes se podía ver a Silva a la hora señalada con su bebé y su novia en la parada de colectivos.

La Fiscalía dijo que no se podía probar que la persona del vídeo fuese Silva y aportó otras imágenes del día del robo. Finalmente se decidió que las imágenes aportadas por la Defensa eran más nítidas que las aportadas por la Brigada de Investigaciones.





