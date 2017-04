Robo en medio del temporal: "entraron los chorros y me llevaron todo"

Hubo cerca de 50 centímetros de barro en la calle Manuela Pedraza al 3000 hasta que la ayuda comenzó a llegar hoy con maquinaria pesada para abrir las calles. Pero los dueños de lo ajeno no necesitaron equipamiento especial, aprovecharon un momento de soledad de la vivienda y cargaron con todo.

Sonia es la dueña de casa, no puede contener las lágrimas y le cuesta entender como pudieron aprovechar ese mal momento para robar. "Entraron los chorros y se llevaron todo el dinero que tenía y me robaron los teles", dijo entre sollozos a El Patagónico. Como si no fuera demasiada desgracia la que vivió "me dejaron un peso en la puerta de entrada para burlarse", dijo.

Sonia, pide a quienes cuenten con algo de dinero extra que la ayuden con donaciones a ella la pueden ubicar a pocos metros de la intersección de Manuela Pedraza y avenida Patricios.

Mientras observa el desastre que quedó a su alrededor Sonia solo repite "tengo a mi hijito que es abanderado de la escuela especial 521", recordando que lo más valioso que tiene está a salvo.

