Roca le empató a CAI con garra y corazón El conjunto de Nicolás Segura ganaba al término de la primera etapa 2-0 con goles de Maximiliano Morales y Jonathan Aguilar, pero en el complemento no jugó de la misma manera. Roca llegó con efectividad y en 20m consiguió el empate final con anotaciones de Ian Scheriber y Federico Leguiza en contra.

En un partido de trámite cambiante en cancha de USMA, CAI y Deportivo Roca repartieron los puntos del encuentro por la 13ª fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. El escolta de Jorge Newbery abrió la cuenta rápidamente y ganaba 2-0 al término de la primera etapa, sin embargo en la segunda mitad el elenco de Segura no tuvo el mismo peso ofensivo sin Morales arriba y Roca jugó con otra actitud, logrando la igualdad en 20m con un gol en contra incluido.

A los 4m de juego, y en una contra, abrió la cuenta el local. Roca no retrocedió como se debe y en tres toques, la CAI abrió la cuenta. Forner habilitó a Carrizo por la izquierda para que el delantero ponga el centro al área chica donde apareció el hábil Maximiliano Morales, y la alcance a puntear ante la salida de Cardozo, y el cierre desesperado de Argañaraz.

El conjunto de Segura era más con el resultado a su favor pero antes de la media hora perdió a Morales. Un pisotón en el tobillo derecho lo marginó del juego, dejándole su lugar a Jonathan Aguilar, quien estiro la ventaja en el cierre de la primera etapa, sacando provecho de un error defensivo entre el líbero y el arquero que no se pusieron de acuerdo. Al descanso, la CAI se fue 2-0 arriba pero en el complemento, el juego fue diferente.

Roca tomó la iniciativa, y sobre el cuarto de hora logró el descuento. La CAI retrocedió unos metros y en la mitad de la cancha el volante Schreiber dominó y avanzó unos metros sin marca, hasta que sacó un bombazo que se metió en el ángulo izquierdo. Golazo e inyección anímica para la visita que se reacomodó en el campo de juego. Mansilla bajó unos metros y Argañaraz se paró como carrilero por izquierda. A esa altura, a la CAI le costó generar juego, y la visita siguió con su convicción de conseguir la igualdad, algo que sucedió a los 20m. Puntano recuperó una pelota sobre el sector derecho y el centro al área fue desviado por Leguiza, con tanta mala fortuna que terminó metiendo la pelota en su propio arco.

Sobre los 37m, Cardozo le tapó un mano a mano a Forner que apareció por izquierda sin marca, y desperdició una chance clara para cosechar los tres puntos. El ritmo de juego le terminó jugando en contra a Roca, que de intentar ganarlo terminó cerca de su arquero Cardozo, con un hombre menos porque Fernández terminó afuera los últimos cinco minutos por un calambre.



SINTESIS

2 CAI: Ricardo Veliz; Fernando Santos, Federico Leguiza, Gastón Santos y Alexis Olima; Ezequiel Marin, Esteban Knez y Tomás Perón; Demian Forner; Matías Carrizo y Maximiliano Morales. DT: Nicolás Segura.



2 Deportivo Roca: Federico Cardozo; Agustín Fernández, Maximiliano Lizarraga, Maximiliano Hraste y Lautaro Argañaraz; Cristian Andrade, Darío Puntano, Ian Schreiber y Lucas Mansilla; Darío Velázquez y Nelson Cárdenas. DT: Carlos Velázquez.



Figura: Ian Schreiber (DR).

Cancha: USMA (local CAI)

Goles PT: 4m Maximiliano Morales (C) y 42m Jonathan Aguilar (C)

Goles ST: 16m Ian Schreiber (DR) y 20 Federico Leguiza (DR) en contra.

Cambio PT: 25m Jonathan Aguilar x Morales (C). Cambios ST: Leonardo Calileo x Cárdenas (DR), 30m Franco González x Schreiber (DR) y 40m Matías Soto x Calileo (DR).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Guillermo Díaz.



>Próxima fecha: 14a

- Florentino Ameghino vs CAI.

- Jorge Newbery vs Petroquímica.

- Deportivo Roca vs Deportivo Sarmiento.

- Huracán vs Oeste Juniors.



