Roca le ganó con lo justo al CAFA y se prende en la lucha El triunfo por 1-0, en uno de los partidos que estaban pendientes de la tercera fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia, le permite al "Albirrojo" quedar a tres puntos de la cima. El único gol del encuentro lo convirtió Emanuel Velásquez, a los 22' del complemento. Ameghino sigue último y sin unidades.

Sin que le sobre nada, Deportivo Roca derrotó 1-0 como local al colista Florentino Ameghino y quedó a tres puntos de la cima, que es ocupada por Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles. Fue en uno de los tres partidos que se jugaron ayer por el torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia, que estaban pendientes de la tercera fecha.

El viento, que cruzaba la cancha de la avenida Polonia, complicó el juego siempre y no se pudo observar un buen espectáculo. Arrancó movido el encuentro, de ida y vuelta, con aproximaciones a los arcos, pero de a poco todo se fue diluyendo y escasearon las llegadas claras.

Sin pena ni gloria se fue el primer tiempo, y ya en el segundo, la visita salió con intenciones de ocupar campo rival desde el arranque. Y fue así, porque el dueño de casa sintió el asedio y durante varios minutos el CAFA marcó la superioridad, aunque sin inquietar demasiado al arquero Federico Cardozo.

Pero cuando parecía que Roca no encontraba la llave, se le abrió el panorama en una contra para decretar el 1-0 que sería definitivo, a los 22'. En su propio campo, Matías Soto la pisó y superó a su marca con una media vuelta, le cedió el balón a Lucas Onit, quien desde mitad de cancha abrió hacia la derecha, para que Cristian Andrade tire el centro y Emanuel Velásquez la pare de pecho y defina a la perfección en el mano a mano.

El gol le permitió soltarse a Roca, y a partir de allí dominó hasta el final. El ingresado Darío Velásquez tuvo al menos tres chances claras, pero no estuvo derecho en la definición. Así, el "Albirrojo" se quedó con tres puntos importantísimos, en un partido que se le presentó complicado.



SINTESIS



DEPORTIVO ROCA 1 - FLORENTINO AMEGHINO 0

Roca: Federico Cardozo; Juan Aguirre, Nicolás Romero, Maximiliano Hraste y Lautaro Argañaraz; Cristian Andrade, Darío Puntano, Matías Soto y Lucas Mansilla; Emanuel Velásquez y Lucas Onit. DT: Hugo Puntano.

Ameghino: Kevin Flores; Ignacio Gordillo, Darío Carrizo, Franco Castro e Iván Díaz; Oscar Barrientos, Pablo Schwarzenberg y Braian Bravo; Andrés Carrizo y Francisco Romanos; Gastón Páez. DT: Orlando Portalau.

Gol ST: 22' Emanuel Velásquez.

Cambio PT: 29' Sebastián Bonfili por Díaz (FA).

Cambios ST: 19' Darío Velásquez por Mansilla (DR); 29' Fernando Velásquez por E. Velásquez (DR) y Jonatan Hassanie por A. Carrizo (FA); 39' Maximiliano Hauros por Onit (DR).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: E. Velásquez (DR). Flores y Bonfili (FA).

Figura: Matías Soto (DR).

Cancha: Roca.

Arbitro: Juan Linares.



PROXIMA FECHA: 6A.



- Huracán vs Deportivo Sarmiento.

- Jorge Newbery vs Oeste Juniors.

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.

- Deportivo Roca vs CAI.



