Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 agosto 2017 Roca y la CAI jugaron un partido chato y sin goles Sin emociones concluyó el duelo entre los protagonistas. En el inicio, el dueño de casa propuso un poco más de juego con el viento a su favor. En tanto que la Comisión de Actividades Infantiles tuvo un par de situaciones en el complemento, que el arquero Federico Cardozo resolvió con éxito.

Un partido para cumplir, carente de proyecciones y con poco trabajo para los porteros sostuvieron ayer Deportivo Roca y la Comisión de Actividades Infantiles en el encuentro que vino a completar la sexta fecha del Torneo de Fútbol de Primera división local. Un resultado sin goles correspondió con lo puesto en escena durante los 90' en el campo de juego de Avenida Polonia.

En el primer tiempo, y con viento a favor, Roca fue quién propuso un poco más de juego. Aunque la puntería no estuvo afinada para inquietar el arco que defendió Luciano Iturrioz. Solo un remate en la corta distancia de Emanuel Velázquez, que el portero controló en dos tiempos. Y un par de cabezazos hacia atrás de la defensa "azzurra" a la hora de despejar ejecuciones de pelota parada del anfitrión, fueron los hechos más inquietantes.

Por el lado de CAI, el cuadro de Nicolás Segura tuvo que remarla contra la corriente del viento. Depositó la posibilidad de generar juego en las individualidades, pero de nada sirvió la insistencia de Maximiliano Morales o las asistencias de Oscar Marchant para preocupar a Federico Cardozo.

En el complemento, la Comisión de Actividades Infantiles subió un poco más en el campo de juego. La presión al rival tuvo su correlato en los tiros de esquina, y fue Oscar Marchant quien tuvo la primera clara, pasados los 15', cuando exigió a Cardozo que frenó un disparo cruzado. En el posterior córner, el arquero de Roca volvió a lucirse para sellar su arco sin goles.

Sobre el final, la defensa de la CAI le sacó el disparo final a Lucas Onit, y de esta manera concluyó un partido para el olvido entre la CAI, que continúa arriba y el "General" que es uno de los dos escoltas del certamen.



SINTESIS



DEPORTIVO ROCA 0 - CAI 0

Roca: Federico Cardozo; Esteban Aguirre, Nicolás Romero, Maximiliano Hraste y Lautaro Argañaraz; Cristian Andrade, Matías Soto, Darío Puntano y Darío Velázquez; Emanuel Velásquez y Lucas Onit. DT: Hugo Puntano.

CAI: Luciano Iturrioz; Gastón Santos, Federico Leguiza, Fausto Viegas y José San Martín; Ariel Vega, Bruno Varela y Enzo Britez; Oscar Marchant; Maximiliano Morales y Juan Carlos Cárdenas. DT: Nicolás Segura.

Cambios ST: 26' Matías Carrizo x Morales (C); 27' Maximiliano Hauros x Soto (DR); 42' Fernando Velázquez x E. Velázquez (DR).

Amonestados: Oscar Marchant y Bruno Varela (C).

Incidencias: no se registraron.

Figura: Federico Cardozo (DR).

Arbitro: Alejandro Sepúlveda.

Cancha: Roca.



