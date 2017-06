El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 junio 2017 Rossi y Magallán pidieron por la continuidad de Barros Schelotto El arquero y el defensor se manifestaron a favor de que el "Mellizo" Guillermo continúe al frente del plantel 'xeneize', "porque está trabajando muy bien y muy cerca de lograr el objetivo".

El arquero Agustín Rossi y el defensor Lisandro Magallán se manifestaron ayer en favor de la continuidad de Guillermo Barros Schelotto al frente del plantel de Boca Juniors, líder del torneo de fútbol de Primera división, "porque se está trabajando muy bien y muy cerca de lograr el objetivo" de ganar el título.

"Estamos trabajando muy bien. Por eso estamos punteros y muy cerca de lograr el objetivo. Cuando estaba afuera en la primera parte del torneo veía en Boca un buen equipo que lograba buenos resultados. Entiendo que el proyecto debe seguir", dijo Rossi en conferencia en el salón Antonio Carrizo en Casa Amarilla.

A su lado, Magallán también apoyó la continuidad del DT, cuyo contrato vence el 30 de junio: "El trabajo que se está haciendo en Boca es muy bueno. Y los resultados así lo demuestran. Por supuesto que no es una decisión que dependa de nosotros. Pero si estamos trabajando bien es lógico que se siga así".

Después opinaron de su protagonismo inesperado en este momento. "Hace seis meses que no sabía qué sería de mi futuro y ahora jugar en uno de los mejores clubes del mundo es un sueño, más teniendo la posibilidad cierta de salir campeón", dijo Rossi, de 21 años, que llegó en febrero desde Defensa y Justicia.

Aunque el titular en su puesto era Axel Werner, Guillermo le dio la oportunidad en el partido ante Banfield y no la desaprovechó.

Mientras que el zaguero de 23 años, que nació futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima La Plata y estuvo a préstamo en Rosario Central, hace 15 días jugaba en Reserva. La lesión de Juan Insaurralde -operado de un desprendimiento en el aductor mediano derecho-, le permitió ser el segundo marcador central del equipo.

"Me duele tener esta oportunidad por la lesión de un compañero. Uno siempre confía en ser titular y trabaja para eso. Ahora tengo que estar tranquilo y pensar en terminar el torneo lo mejor posible y campeón", explicó Magallán.

Sobre las cualidades del equipo que integran, Magallán destacó la "regularidad y la calidad de los jugadores" y Rossi, "la ambición".

"Somos un equipo ofensivo. Salimos a ganar en todos lados y esa es nuestra gran virtud", enfatizó el arquero.

Finalmente, y en relación a la definición del torneo, el zaguero dijo: "Me da lo mismo salir campeón en la cancha o esperando por TV los resultados del domingo si jugamos el sábado. Quiero salir campeón ya pero falta y no hay nada definido. Y quisiera que en los dos partidos de visitante esté nuestra gente".

Mientras Rossi opinó: "Tenemos cuatro puntos de ventaja y hay que defenderlos. La vuelta será cuando ampliemos esa diferencia. Yo también pienso que la presencia de la hinchada de Boca de visitante será fundamental".

El plantel de Boca se entrenó ayer a la mañana desde las 9:30 en el complejo Pedro Pompilio con la presencia de socios invitados pero cerrado para la prensa.

La novedad más importante fue que Fernando Tobio, Gino Peruzzi, Pablo Pérez y Fernando Gago, todos con molestias musculares, estuvieron en el gimnasio por precaución; mientras que el goleador Darío Benedetto, por un tema personal, se fue antes de la practica.

El cuerpo técnico ordenó fútbol en espacio reducido y Ricardo Centurión se entrenó en forma normal con el resto de sus compañeros.

Boca volverá a las prácticas hoy a las 9:30 en Casa Amarilla a puertas cerradas para la prensa y mañana se entrenará en el mismo lugar. Esta vez, el 'Mellizo' no dará su habitual conferencia ya que no hay fecha el fin de semana.

Los "xeneizes" son los únicos punteros del torneo oficial con 56 puntos y le llevan cuatro a River, que tiene 52, cuando faltan solo tres fechas para la caída del telón.



Fuente: