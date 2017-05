El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 mayo 2017 Rubén Botta: "se ganó un partido importante" El volante de San Lorenzo se refirió al contundente triunfo por 3-0, como visitante, sobre Atlético Paranaense por la Copa Libertadores. "Nunca bajamos los brazos y siempre seguimos intentando a pesar de las dificultades", aseguró, respecto del mal momento que experimentaba el equipo de Diego Aguirre antes de la victoria del último miércoles.

El mediocampista de San Lorenzo Rubén Botta, quien marcó su primer gol vistiendo la camiseta del "Ciclón" en el triunfo por 3-0 ante Atlético Paranaense, afirmó ayer al arribar al Aeroparque desde Brasil que la victoria resultó "importante", para el objetivo del club de Boedo de clasificar a octavos de la Copa Libertadores.

"Se ganó un partido importante", destacó el jugador sanjuanino respecto del holgado resultado y admitió: "Estamos contentos por el esfuerzo que hicimos".

Sobre el difícil panorama que afrontaba San Lorenzo previo al triunfo, donde figuraba último en el Grupo 4, el jugador de 27 años confió: "Nunca bajamos los brazos y siempre seguimos intentando a pesar de las dificultades".

Para el futuro, el ex Tigre de Argentina, Pachuca (México) e Inter de Milán (Italia), vaticinó: "Si nosotros estamos bien, le podemos ganar a cualquiera, somos un grupo de hombres que da todo".



AGUIRRE: "ES DIFICIL SER EL DT DEL RECAMBIO"



Por su parte, el entrenador Diego Aguirre reconoció la dificultad de tomar decisiones "antipáticas" con ídolos del club y de ser el entrenador del recambio generacional.

"Es difícil ser el DT del recambio. Todos los entrenadores querríamos evitar tomar decisiones que no son simpáticas ni populares, pero es parte de nuestro trabajo y tratamos de hacerlo con honestidad y siendo claros con los jugadores", manifestó Aguirre en una entrevista con TyC Sports, horas después del triunfo en Curitiba.

En ese sentido, el uruguayo rescató que todo el grupo, tanto "experimentados como juveniles", está "intentando llegar al final del semestre de la mejor manera".

Durante la mayoría de los partidos de estos primeros meses, Aguirre no tuvo en cuenta a un ídolo del club como Leandro Romagnoli y generó un descontento con los hinchas que, a la vez, reclamaban resultados.

"Nos costó reencontrar el funcionamiento luego de la salida de jugadores importantes", indicó Aguirre, quien valoró la importante victoria ante Atlético Paranaense, la tercera consecutiva entre Copa y torneo luego de una serie de tres partidos sin ganar.

"Nos podíamos quedar afuera y lo tomamos como una final. El equipo respondió de una manera espectacular. Jugamos muy bien y ganamos merecidamente", resaltó.

San Lorenzo arribó ayer por la tarde al Aeroparque y hoy a partir de las 15:30 se entrenará en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, a puertas cerradas y sin atención a la prensa, con la cabeza puesta en el encuentro del domingo ante Rosario Central.

Mañana, el plantel dirigido por Aguirre practicará desde las 16:30, al finalizar se dará la nómina de los jugadores convocados para el partido y quedarán concentrados a partir de ese momento.

San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a Rosario Central, a partir de las 18:15, por la 23ª fecha del torneo de Primera división del fútbol argentino, encuentro que dirigirá Andrés Merlos.



