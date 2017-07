El Patagónico | Deportes | BOXEO - 08 julio 2017 Rubén López arriesga el título Latino ligero del CMB Rubén Darío López, campeón Latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), arriesgará esta noche el título ante el retador salteño Diego Daniel Tejerina, en un cruce que se disputará en la ciudad santafesina de Rosario.

La velada se desarrollará en el estadio del Club Sportivo América, con televisación en directo desde las 23 por la señal de cable de TyC Sports.

"El Pata" López (11-9-3/ 5 ko) defenderá en su ciudad natal, por primera vez, el título Latino superligero CMB, ante el recio pegador Tejerina (10-3-3/ 9 ko).

En el combate de semifondo, en peso ligero, el bonaerense –ex selección nacional amateur y ex campeón latino OMB de la categoría- Germán Argentino Benítez (17-1-0/ 9 ko) se medirá en duelo revancha con el entrerriano Diego Alberto Chaves (14-13-4/ 5 ko), tras la ajustada decisión mayoritaria que favoreció al primero el 25 de abril de 2015.

En el principal choque complementario, pautado en peso superligero, el mendocino y ex selección amateur, Juan Javier Carrasco (3-0-0/ 3 ko), enfrentará al pampeano Alan Gustavo Vila (2-5-1/ 1 ko).



LA OMB REVISARA EL FALLO PACQUIAO-HORNE



La Organización Mundial de Boxeo (OMB) anticipó que volverá a calificar el combate disputado el domingo pasado en Brisbane, Australia, entre el fiilipino Manny Pacquiao y el local Jeff Horn por el título welter debido a la controversial decisión unánime otorgada a favor el boxeador australiano, pero aclaró que no hay "ningún plan para cambiar el resultado".

La pelea en el estadio Suncorp de Brisbane fue fallada con estos guarismos: 117-111 por el juez Waleksa Roldan y 115-113 por Chris Flores -ambos de Estados Unidos; y 115-113 Ramón Cerdán de Argentina. La primera tarjeta de la puntuación fue la más criticada.

La OMB respondió a la solicitud de un departamento de gobierno de Filipinas para revisar la pelea del domingo pasado, luego de que Pacquiao afirmara que la decisión en su contra "fue injusta".

La Junta de Juegos y Diversión de Filipinas (GAB) dijo que basó su solicitud en proteger la integridad del boxeo, citando posibles fallas del árbitro y los jueces.

Pero la OMB reiteró que su única esperanza de "revocar la decisión de los jueces se basa en probar el fraude en el arbitraje".

"Estaría muy agradecido si el GAB pudiera proporcionar cualquier evidencia que indique fraude o violación de la ley", dijo el presidente de la OMB, Francisco Valcárcel, en una carta al GAB.

"El propósito de esta revisión es poder dar a los aficionados la certeza de quién fue el ganador de la pelea, a pesar de que no tenemos el poder para revertir la decisión de los jueces", afirmó Valcárcel en un comunicado fechado en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, donde tiene la sede de la entidad.

Valcárcel dijo que cinco jueces anónimos revisarán la pelea, asignando sus propias puntuaciones de los rounds.

Entonces, vamos a tabular los resultados para determinar claramente qué round ganó cada púgil usando una escala promedio basada en 60, 80 y 100 por ciento", señaló.

"Esto significa que tres de los cinco oficiales tienen que estar de acuerdo en determinar qué peleador fue el ganador. Los oficiales que participaron en esta pelea son todos profesionales, distinguidos, honestos y honrables seres humanos", afirmó Valcárcel.





