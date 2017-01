El Patagónico | Deportes - 06 enero 2017 Rubén Magnano compartió conocimientos en el campus que dirige Fernando Duró

El orientador táctico campeón olímpico Rubén Magnano disertó ante entrenadores y jugadores en el Club Ciclista Olímpico de La Banda (Santiago del Estero) en el marco de las capacitaciones que propone el Campus de Fernando Duró.

Magnano, luego de una extensa y enriquecedora charla, trabajó en campo con el equipo de la Liga de Desarrollo de la entidad bandeña.

Una "práctica de lujo" se disfrutó en el "Vicente Rosales" donde el múltiple campeón de la Liga Nacional de Básquetbol trabajó intensamente con los jugadores.

Permanentemente corrigió detalles, mejoró las virtudes y sorprendió a todos cuando decidió, como un entrenador más, trabajar en forma individual con cada jugador.

Una experiencia inolvidable para todos los presentes, tanto los que estuvieron dentro como fuera del campo de juego.

Rubén, como exigió que le digan cuando se dirijan a él, respondió cada una de las inquietudes cuando fue consultado.

El más jerarquizado director técnico en la historia del basquetbol argentino, también se mostró agradecido por la invitación y por "dejarme hacer lo que más me gusta en la vida, entrenar y sentir el ruido del balón picando".

"Cuando Fernando Duró me invitó, ni lo dejé terminar de hablar. El 'sí', ya estaba decidido. Un enorme placer poder colaborar con el desarrollo de futuros entrenadores y jugadores, que si aprenden a aprender no tengo dudas que estarán en la alta competencia", resaltó.

También dijo en breves declaraciones a la prensa local que está "evaluando una propuesta de China para dirigir allí. Hoy sigo estudiando el tema".

