El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 15 abril 2017 Rusia, Siria e Irán cierran filas y lanzan advertencia a Washington El anuncio se produce pocos días después que el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, diera un "ultimátum" a Rusia sobre el conflicto sirio y le exigiera elegir entre estar del lado de Estados Unidos o de los países con ideas afines sobre Siria.

Los cancilleres de Rusia, Irán y Siria, reunidos ayer en Moscú, calificaron de "acto de agresión" el reciente ataque estadounidense contra una base aérea siria y urgieron a Washington a no incurrir en acciones que puedan tener "graves consecuencias" para la seguridad regional y mundial.

"Somos unánimes en que el ataque fue un acto de agresión, que violó gravemente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", dijo el canciller ruso, Serguei Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos iraní, Mohamed Yavad Zarif, y sirio, Walid al Mualem.

Lavrov subrayó que Rusia, Irán y Siria exigen que Estados Unidos y sus aliados "respeten la soberanía siria" y no incurran en acciones que "pueden tener graves consecuencias para la seguridad no solo regional, sino también global", según informaron el portal del servicio ruso de noticias Sputnik y la agencia de noticias EFE.

"Esta acción agresiva apunta, por lo visto, a dinamitar el proceso de paz y a hallar pretextos para cambiar el gobierno (sirio) Estos intentos no tendrá éxito. No será así", enfatizó.

El anuncio desde Moscú se produce pocos días después que el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, diera un "ultimátum" a Rusia sobre el conflicto sirio y le exigiera elegir entre estar del lado de Estados Unidos o de los países con ideas afines sobre Siria.

La respuesta rusa es inequívoca. Lavrov dijo que los tres países insisten en la necesidad de que "se lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre las circunstancias del empleo de productos químicos en Khan Shaykhun el 4 de abril", aludiendo al ataque con armas químicas lanzado ese día en la provincia siria de Idleb que causó cerca de un centenar de muertos del que varias potencias occidentales culpan al gobierno de Bashar al Assad, aliado de Rusia.

Lavrov añadió que la investigación debe hacerse bajo los auspicios de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), con un equipo "formado de una forma equilibrada, entre otros desde el punto de vista geográfico".

Sin embargo, afirmó que la propuesta de realizar dicha investigación "choca con oposición", lo que quedó de manifiesto -dijo- en una sesión especial ayer en el consejo ejecutivo de dicho organismo.

"Cada vez hay más testimonios de que fue un montaje, me refiero al incidente del empleo de armas químicas en la provincia de Idleb", dijo el ministro ruso, que agregó que aquellos que se oponen a una investigación imparcial "no tienen la conciencia tranquila".

El canciller sirio agradeció el respaldo de Rusia e Irán a su país y consideró que el encuentro trilateral llevado a cabo en Moscú constituye un "mensaje fuerte" a Estados Unidos después de su agresión a Siria.

"El gobierno seguirá actuando hasta limpiar el suelo sirio de terroristas", recalcó Al Mualem.

A su vez, el titular de Exteriores iraní denunció como un "hecho muy peligroso" el que se arguya el empleo de armas químicas como pretexto como actuar contra la soberanía e integridad territorial de un Estado independiente miembro de la ONU.

Zarif subrayó la urgencia de una investigación internacional sobre el incidente y hacer todo lo necesario para impedir la repetición de estos hechos en el futuro.

La reunión tripartita ruso-sirio-iraní se celebró dos días después del primer contacto directo entre Tillerson, Lavrov y el presidente ruso, Vladimir Putin, que no ayudó a acercar posiciones frente al conflicto sirio.

"Estamos en un período de aguda confrontación y lucha de argumentos", dijo ayer a la prensa el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, al aludir a las profundas divergencias entre Moscú y Washington sobre la situación en Siria.

En la misma línea se pronunció ayer el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien advirtió de que el memorándum para evitar incidentes entre Rusia y Estados Unidos en el espacio aéreo de Siria podría volver a entrar en vigor solo si se excluyen "acciones imprevisibles" como el ataque estadounidense de la semana pasada.

Peskov recalcó que Estados Unidos acusó al gobierno sirio del ataque químico "sin ningún fundamento, sin realizar ninguna investigación y sin ni siquiera manifestar la intención de llevar a cabo una investigación".



