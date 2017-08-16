Rutas húmedas: piden transitar con precaución

Ruta 26
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Emp. RNNº40 - Sarmiento
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-viento
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Sarmiento - Cro. Rivadavia
Observaciones: calzada normal-sectores con baches-parcial nublado-viento-equipos trabajando
Ruta 260
ALTE CON CHILE / Emp. RNNº 40 - Lte. con Chile
Observaciones: calzada húmeda, con barro en sectores y pozos-banquinas inestables, con barro-parcial nublado-viento
Ruta 3
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Aº Verde - Pto.Madryn
Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-animales sueltos-parcial nublado
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Pto.Madryn - Trelew
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-tramos en obras-animales sueltos-parcial nublado
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Trelew - Garayalde
Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-parcial nublado
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Garayalde - C.Rivadavia
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-baches-parcial nublado-animales sueltos-viento
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / C.Rivadavia - Lte.Sta.Cruz
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-viento-equipos trabajando
Ruta 40
S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / S.C. de Bariloche - El Bolson
Observaciones: calzada húmeda-resbaladiza-sectores con hielo-banq. inestables-parcial nublado-viento-heladas matinales
S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / El Bolson - Acc.Cholila
Observaciones: calzada húmeda-resbaladiza-banq. inestables-baches-parcial nublado
S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / Acc.Cholila - Emp. RNNº259
Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-baches-parcial nublado
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Emp. RNNº259 - Tecka
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-parcial nublado-equipos trabajando
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Tecka - Gob.Costa
Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-parcial nublado-baches en sectores-viento
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Gob.Costa - Emp. RNNº26
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-animales sueltos-baches en sectores-viento-equipos trabajando
ACC. RIO MAYO - LTE. CON SANTA CRUZ / Emp. RNNº26 - Rio Mayo
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-viento
ACC. RIO MAYO - LTE. CON SANTA CRUZ / Rio Mayo - Lte. Sta. Cruz
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-animales sueltos-viento
RAWSON - TRELEW - LOS ALTARES - TECKA - ESQUEL / Tecka - Esquel
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-parcial nublado-equipos trabajando