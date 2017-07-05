Rutas transitables con precaución

RUTA 26
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Emp. RNNº40 - Sarmiento
Observaciones: calzada normal-banq. inestables-equipos trabajando-parcial nublado
ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Sarmiento - Cro. Rivadavia
Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-equipos trabajando-parcial nublado
RUTA 260
ALTE CON CHILE / Emp. RNNº 40 - Lte. con Chile
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-equipos trabajando-parcial nublado
RUTA 3
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Aº Verde - Pto.Madryn
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-animales sueltos-nublado-lluvia
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Pto.Madryn - Trelew
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-tramos en obras-animales sueltos-nublado-lluvia
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Trelew - Garayalde
Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-baches-equipos trabajando-nublado
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Garayalde - C.Rivadavia
Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-baches-equipos trabajando-nublado
LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / C.Rivadavia - Lte.Sta.Cruz
Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-equipos trabajando-nublado
KM 60 - EMP.RUTA NAC.Nº 3
Transitable con precaución sectores con escarcha.
PUERTO SANTA CRUZ-EMP.R.N.Nº3
Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos.
RUTA 293
EMP.R.N.Nº40-LTE.C/CHILE
Transitable con precaución sectores con escarcha.
RUTA 3
LTE C/CHUBUT-CALETA OLIVIA
Transitable con precaución normal. Zona de baches.
CALETA OLIVIA-FITZ ROY
Transitable Normal.
RUTA 40
LTE C/CHUBUT-PERITO MORENO
Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.