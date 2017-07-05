El Patagonico
El Patagónico
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Rutas transitables con precaución

Vialidad Nacional difundió el estado de transitabilidad de las rutas en Chubut y Santa Cruz. Hay sectores con presencia del escarcha.

RUTA 26

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Emp. RNNº40 - Sarmiento

Observaciones: calzada normal-banq. inestables-equipos trabajando-parcial nublado

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Sarmiento - Cro. Rivadavia

Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-equipos trabajando-parcial nublado

RUTA 260

ALTE CON CHILE / Emp. RNNº 40 - Lte. con Chile

Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-equipos trabajando-parcial nublado

RUTA 3

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Aº Verde - Pto.Madryn

Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-animales sueltos-nublado-lluvia

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Pto.Madryn - Trelew

Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-tramos en obras-animales sueltos-nublado-lluvia

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Trelew - Garayalde

Observaciones: calzada húmeda-banquinas inestables-baches-equipos trabajando-nublado

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Garayalde - C.Rivadavia

Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-baches-equipos trabajando-nublado

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / C.Rivadavia - Lte.Sta.Cruz

Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-equipos trabajando-nublado


KM 60 - EMP.RUTA NAC.Nº 3

Transitable con precaución sectores con escarcha.

PUERTO SANTA CRUZ-EMP.R.N.Nº3

Transitable con precaución por sectores con escarcha. Animales sueltos.

RUTA 293

EMP.R.N.Nº40-LTE.C/CHILE

Transitable con precaución sectores con escarcha.

RUTA 3

LTE C/CHUBUT-CALETA OLIVIA

Transitable con precaución normal. Zona de baches.

CALETA OLIVIA-FITZ ROY

Transitable Normal.

RUTA 40

LTE C/CHUBUT-PERITO MORENO

Transitable con precaución sectores con escarcha. Animales sueltos.

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