Saavedra y Ciudadela van por la punta del Inicial C Esta tarde desde las 15:00 se jugará la undécima fecha del torneo Inicial C del fútbol de Comodoro Rivadavia.



En ese contexto, dos equipos intentarán llegar a la punta del campeonato. Uno de ellos es General Saavedra que si vence como local a Caleta Córdova quedará como único líder. El partido será arbitrado Diego Schooff, con el acompañamiento de Carlos Motto y Juan Carlos Quiroga.

Saavedra, que viene de cumplir descanso, irá esta tarde por un triunfo que le permita llegar a lo más alto del certamen que tiene por el momento como líder a Tiro Federal que hoy cumplirá fecha libre.

Caleta Córdova, mientras tanto, se encuentra a seis unidades de la cima y viene de vencer como local por 1-0 a San Martín.

El otro equipo que tiene chances de llegar a la punta es Manantiales Behr de Ciudadela. El equipo 'gaucho' viene de perder por goleada 4-1 ante Universitario y hoy visitará a San Martín, que está cuarto en el campeonato y que busca volver a sumar de a tres tras la caída que sufrió en su visita al puerto.

Héctor Velardez será el árbitro del partido, quien estará asistido por Cristian Piccardo y Daniel Cid.

Además, Universitario, que viene de golear a Ciudadela, recibirá a un Talleres Juniors, que viene de empatar con el líder Tiro 1-1, se ubica actualmente en el último puesto. El árbitro del partido que se jugará en cancha de Caleta Córdova, será Carlos Rujano, mientras que Guillermo Díaz y Gabriel Jarpa serán los asistentes de línea.



> Programa de la 11a fecha

Hoy (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Universitario vs Talleres Juniors.

Cancha: Caleta Córdova.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Guillermo Díaz y Gabriel Jarpa.



- San Martín vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Cancha: San Martín.

Arbitro: Héctor Velardez.

Asistentes: Cristian Piccardo y Daniel Cid.



- General Saavedra vs Caleta Córdova.

Cancha: Saavedra.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Carlos Motto y Juan Carlos Quiroga.

Libre: Tiro Federal.



