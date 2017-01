"Sabor Canela" regresa con su ritmo de cumbia

Hace dos meses que la banda "Sabor Canela y un Poquito de Café" preparó su gira patagónica. Así se presentará en Sarmiento y mañana cerrará la misma con un gran show en Comodoro Rivadavia. Será su tercera presentación ante el público de esta ciudad que ya conoce sus recitales caracterizados por una colorida producción.

Entre sus integrantes, Martín "El Negro" Carrizo, es oriundo de Kilómetro 8 y toca el cuatro. El vocalista Emanuel Oliva es de Río Mayo mientras que Sergio "Checho" Flores (congas) y Michel Medel (timbaletas) son de Santa Cruz.

Los restantes miembros son Sergio Roldán y Ornella Mazzuco (guitarras), Ezequiel Taboada (bajo), Milton Quiroga (güiro), Jony Tango (acordeón), Daniel Millalonco (melódica) y Franco Bridarolli (sonidista). Estos son oriundos de Catamarca, Córdoba, Buenos Aires y Bolivia.

En diálogo con El Patagónico, Oliva contó cómo surgió la banda en el barrio Jardín de Córdoba, donde se conocieron sus once integrantes.

A principios de 2013, Oliva se juntaba a tocar folclore con amigos donde aprendía el estilo de la guaracha santiagueña. Luego de zapar con otros dos amigos "empezamos a hacer Sabor Canela, pero folclore".

Los inquietos músicos ampliaron la formación para brindar un show en la sala "El Vecindario", y para ello contrataron a un bajista y a un baterista.

Emanuel rememoró que el bajista les mostró la armonía de una cumbia, "empezamos a improvisar y salió un tema que se llama ´Raro, perfecto y liberal´", el cual se convirtió enseguida en uno de los temas preferido de sus seguidores.

El proyecto comenzó a dar sus "frutos, se empezó a componer más cumbia y nos olvidamos del folclore. Los que estaban muy arraigados al folclore se fueron de la banda, bien, aclaró. Y "nosotros seguimos con este proyecto que empezó a crecer y se fue sumando mucha gente del sur sin pensarlo".

La cumbia "federal" que armaron con tintes colombianos y peruanos comenzó a contagiar a quienes iban a los recitales por el interior de Córdoba, aunque sus primeros pasos fueron en la calle como en el Paseo Las Artes, o en patios de casas.





CUMBIA SABROSA Y LIBERAL

Con el correr del tiempo sus temas con videos acústicos fueron subidos a las redes sociales y sus canciones ya comenzaron a conocerse. Con su "cumbia sabrosa, liberal y contagiosa" los recitales se extendieron por Catamarca, Buenos Aires y el sur del país, principalmente Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Caleta Olivia y Las Heras.

En la actualidad la cumbia de corte más tropical "está pegando mucho, está muy bien y están naciendo bandas con esta misma formación de cumbia rock con una fusión muy popular con el folclore, cumbia colombiana, peruana, son cubano y el rock", describió Emanuel.

Justamente, los Sabor Canela se influenciaron de este último estilo musical luego de conocer a la banda comodorense Los Cheremeques en un recital que compartieron en Sarmiento. "Ellos fueron los que me mostraron el rock dentro de la cumbia y nosotros adaptamos el formato de la timbalera con bombo y chancha".

Además, "nosotros en vez de trombones, trompetas y saxo tenemos acordeón y guitarra. Son otros los instrumentos melódicos pero la base rítmica es similar. Eso lo sacamos mucho de los ´Cheres´ y del folclore colombiano y peruano, de la influencia que tiene cada uno de los integrantes de la banda".





POR SU DISCO DE ESTUDIO

Las puertas se fueron abriendo para la banda y así conocieron a la reconocida cantante Gladys "La Negra" Sarabia, quien por muchos años integró "La Delio Valdez". Con ella grabaron en un estudio el tema "La Parranda", una exquisita armonía que invita a mover el cuerpo como el resto de sus canciones.

Emanuel cuenta: "yo estaba en el sur cuando ´La Negra´ me manda por WhatsApp esa estrofa que dice: 'esta noche me voy pa´ la parranda a ver si te encuentro´, así a capela nomás. Me dice: ´esto es lo que se me ocurrió, fijate si podés agregarle algo´".

Y "bueno fue una puerta para empezar a componer, hacer arreglos y llevar una propuesta a los chicos. Ellos aceptaron mi propuesta que venía desde 'La Negra´ con su esencia y su canto, y activamos lo que fue La Parranda con vientistas de Córdoba", detalló.

En marzo la formación cumplirá cuatro años juntos y grabará su primer disco de estudio para "cerrar una etapa de estos cuatro años de música, de compartir, de peleas, de buenos momentos. Creemos que se merecen una versión de estudio como Raro, Perfecto y Liberal o Vulgar Amante", indicó. "La idea es tener ese material para mostrarlo en todos lados y tener esa carta de presentación ya con la etapa cerrada. Creemos que sale para mayo", adelantó.

Además de los músicos, Sabor Canela cuenta con un trabajo en paralelo con diseñadores gráficos, ilustradores y dibujantes. "Invitamos a todo Comodoro", señaló Emanuel sobre la presentación de mañana en Puntocom.