El Patagónico | Deportes | BOXEO - 26 agosto 2017 Saldivia y Villalba combaten por los títulos argentino y latino superwelter El boxeador comodorense expondrá su título argentino de los superwelters, mientras que el bonaerense defenderá la corona latina de esa división de la OMB. La velada está prevista que dé comienzo a las 23.

El comodorense Héctor David Saldivia (69,450 kgs), campeón argentino de los superwelters, y el titular latino de esa división de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el bonaerense Ricardo Villalba (69,800), expondrán esta noche sus títulos en un pleito que se disputará en el Microestadio Municipal de Hurlingham. Por su parte, Alejandra "China" Zamora también superó la báscula con una marca de 58,750 Kg, en tanto que su rival, Elizabeth Britos acusó 57.650 Kg.

"El Tigre" Saldivia (46-4-0/ 35 ko) pondrá en juego el título argentino superwelter por segunda vez, corona que obtuvo el 18 de marzo de 2016 al vencer por la vía rápida en cuatro vueltas al cordobés José Paz, pelea que se efectuó en Comodoro Rivadavia.

Villalba (17-3-1-1 sd./ 8 ko) defenderá por segunda vez el cetro Latino superwelter OMB, que ganó el 28 de mayo de 2016 al vencer al entonces campeón, el dominicano nacionalizado argentino Henrri Polanco, en un fallo mayoritario, pelea disputada en Luján.

El combate estelar de la velada que se desarrollará hoy irá televisado a todo el país y América por TyC Sports.

Saldivia (46-4, 35 KOs) es ex campeón argentino, Latino OMB y Fedelatin de la AMB de los welters, división en la que accedió a dos eliminatorias mundialistas fallidas. Además de ex monarca Latino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), intentará refrendar por segunda vez el cinto con que se alzó el 18 de marzo del año pasado al liquidar al cordobés José Paz, previo a ser derrotado por el francés Michel Soro, y que retuvo el 4 de marzo sobre el porteño Guido Pitto en fallo dividido en Los Polvorines, Buenos Aires.

El "Tigre", de 33 años, noqueó entre otros al mendocino Oscar Véliz, el rosarino Omar Weis, el cordobés Jorge Miranda, el indonesio Daudy Bahari en Islas Vírgenes, el mexicano Luis Rodríguez, el brasileño Carmelito De Jesús, el colombiano Emilio Julio.

Además, el pupilo de Robinson Zamora disputó dos eliminatorias mundialistas welter fallidas, ante el marroquí Said Ouali cayendo en un round por la AMB el 1 de mayo de 2010 en Las Vegas, Estados Unidos, y el inglés Kell Brook perdiendo en tres por la FIB el 20 de octubre de 2012 en Sheffield, Inglaterra.

Ya en superwelter dominó al rosarino Sebastián Luján en fallo unánime para obtener el cetro Latino interino CMB, rival frente al que repitió liquidándolo en dos capítulos por el cinto Latino mediano FIB, y terminar con Paz en el cuarto y conquistar su título argentino superwelter. El 30 de julio de 2016 sucumbió ante Soro en el tercero en Le Cannet, Francia, pero viene de retener su cetro nacional sobre Pitto en marzo dando claras muestras de su vigencia.

En un atrapante y explosivo choque de campeones, Villalba (17-3-1-1 sd, 8 KOs), actual Nº 14 del ránking mundial superwelter OMB y Nº 2 del escalafón argentino superwelter, además de ex campeón sudamericano y latino OMB de los welter, buscará defender por segunda vez el cetro que conquistó el 28 de mayo de 2016 al destronar al dominicano Henrri Polanco en fallo dividido en Luján, Buenos Aires, y que retuvo el 1 de octubre sobre el brasileño Davi Eliasquevici en decisión unánime en este mismo escenario.

