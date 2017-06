El Patagónico | Autos y Motos - 10 junio 2017 Salón de Buenos Aires: las marcas y modelos que estarán presentes Estas son las principales atracciones que se lucirán entre el 10 y el 20 de junio.

La edición 2017 del Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires arrancará el sábado 10 de mayo y se extenderá hasta el 20 del mismo mes. Como siempre, tendrá lugar en La Rural de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, y promete jugosas atracciones.

Chevrolet ya anticipó la presencia de la nueva generación del Camaro SS, que estará acompañado por la Equinox, un SUV que comparte piezas con el Cruze. También se lucirán el ecológico Bolt EV y los Onix y Prisma 2018, con la novedad del sistema OnStar.

Fiat es otra de las marcas que tendrá muchas novedades, entre ellas el nuevo Argo, presentado esta semana en Brasil y que llegará al país durante la primavera. También hay mucha expectativa por ver el nuevo sedán argentino, aunque por el momento sigue siendo un misterio. Otros modelos de la italiana serán el Tipo, el 500X, el soñado descapotable 124 Spider y la pick up Toro.

Por su parte, Ford llevará a cabo la presentación regional de la renovada EcoSport, que compartirá el espacio con los nuevos S-Max, Mondeo y Kuga. También habrá lugar para el Mustang GT y el Shelby GT350R, y la F-150 Raptor.

Jeep, otra de las marcas de FCA, confirmó sus estrellas para la muestra, donde exhibirá por primera vez en Argentina el nuevo Compass a través de las versiones Limited, Sport y Longitude. Estará acompañado por los Renegade Sport Plus Automático y Trailhawk, el nuevo Cherokee Trailhawk y el Grand Cherokee Overland.

En lo que respecta a Mercedes-Benz, la marca de la Estrella tendrá, como gran novedad, las dos versiones del Clase X Concept (encargadas de anticipar la pick up mediana que será argentina). Además, estarán los AMG SLC 43 Roadster, A 45 AMG y CLA 45 AMG, a lo que se sumarían los últimos lanzamientos: Clase E, GLC Coupé y Clase G.

La gran estrella de Nissan será el Kicks, el nuevo SUV que llegará este año. También mostrará la NP300 Frontier y el Murano, modelos que forman parte de la gama local, que dirá presente en el salón. Asimismo, debutará la nueva generación de la X-Trail y habrá dos prototipos basados en la pick up. Uno es la Navara EnGuard, que debutará en América Latina, mientras que el otro será una primicia mundial.

Si hablamos de Peugeot, la marca del León anticipará los nuevos 3008, 5008, Traveller, Expert y 208 HDi para el mercado local, al mismo tiempo que mostrará el renovado 301, de reciente lanzamiento, los 208 GTI y 308 S GTI y otros exponentes de la gama local como los 308 y 408 de producción nacional.



RENAULT



RAM dirá presente con la pick up 1500 con motor V6 naftero de 3,6 litros y más de 300 caballos, al mismo tiempo que Renault tendrá la misión de presentar, por primera vez en la región, el nuevo Kwid, el muy esperado reemplazo del Clio Mio.

La marca francesa también mostrará la pick up Alaskan que será argentina, el nuevo Koleos, la Kangoo Z.E. que lanzará en el país y el Sandero R.S. Racing Spirit. ¿Se sumarán el eléctrico ZOE y la nueva generación del Mégane?

En cuanto a Toyota, la firma japonesa expondrá el familiar Innova y el C-HR con mecánica híbrida. Asimismo, no deberían faltar modelos conocidos como Hilux, Corolla y Prius.

Volkswagen presentará unos 27 modelos. Las novedades más fuertes serán los Golf R con 310 caballos, la Tiguan Allspace (7 plazas), el nuevo Up! TSI, el nuevo Passat lanzado hace semanas en el país, el SUV grande Atlas (con motor V6) y la Amarok V6, que será lanzada la semana que viene.

A esos modelos se sumarán los e-Golf, Golf GTE, Polo sedán (el modelo actual proveniente de India). También estarán los Gol, Golf GTI, Touareg, Suran y Vento GLI, entre otros. Y podría llegar al Gol GT Concept. No hay indicios de que estén presentes modelos totalmente nuevos los Polo y Virtus.

