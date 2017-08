Salud encara un trabajo de prevención de enfermedades crónicas junto a municipios

El Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Ignacio Hernández, firmó recientemente compromisos de trabajo con diez municipios de la provincia, en virtud de los cuales trabajarán en conjunto en la Prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en la población vulnerable. La iniciativa está enmarcada dentro del Programa Nacional "Proteger" y comprende a las localidades de Cholila, El Hoyo, El Maitén, Facundo, Gaiman, Gualjaina, Puerto Pirámides, Rawson, Telsen y Trevelin.Al respecto, la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Jimena Marcos, señaló: "en el marco del convenio firmado entre el Gobierno del Chubut y el Ministerio de Salud de la Nación en 2016, en el mes de junio pasado se presentó ante ese organismo nacional el Plan de trabajo anual del Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles".La profesional, explicó que dicho proyecto tiene por objetivos reducir la prevalencia de factores de riesgo de las ECNT en la población general; reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad por ECNT y mejorar el acceso y la calidad de la atención, tanto en la detección como en el diagnóstico y tratamiento de las personas en riesgo y afectadas por enfermedad crónica.En esta línea, y bajo el entendimiento de que "dicha estrategia requiere de un abordaje integral entre la Provincia, los municipios, los actores locales y la población en general, desde nuestro Ministerio de Salud se creó la Unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, bajo la órbita de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud", indicó Marcos."Desde allí se planificaron con once CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) de la provincia acciones conjuntas tendientes a reducir dichas enfermedades y sus factores de riesgo, atendiendo a cada realidad local", explicó.Con respecto al trabajo con municipios, el subsecretario de Programas de Salud del Ministerio de Salud de la provincia, Mariano Cabrera, firmó días atrás con sus intendentes el plan de trabajo que incorpora a diez localidades de la provincia: Cholila, El Hoyo, El Maitén, Facundo, Gaiman, Gualjaina, Puerto Pirámides, Rawson, Telsen y Trevelin.Esos municipios "tendrán como principal objetivo realizar actividades de promoción y prevención de la salud y de control de factores de riesgo de las enfermedades crónicas en la población en su conjunto, junto a campañas de comunicación, a fin de fomentar los hábitos saludables y generar espacios que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes", sostuvo.Marcos adelantó: "a lo largo de los años 2018 y 2019 se ampliará el trabajo y la estrategia del proyecto, tanto con los centros de salud como con los restantes municipios de toda la provincia", de manera "de poder colaborar, acompañar y fortalecer aquellas iniciativas que tiendan a acercar la población al sistema de salud pública, como a mejorar su calidad de vida".