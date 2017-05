Salud: Hernández estudiará el pase a planta de trabajadores hospitalarios

Después de movilizarse por el centro de Comodoro Rivadavia, la dirigencia local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió ayer -pasado el mediodía- en el Hospital Regional, con el ministro provincial de Salud , Ignacio Hernández, quien se comprometió a recibir la semana próxima un listado del personal que el gremio quiere que pase de manera urgente a la planta permanente."Nos vamos conformes de la reunión pero no satisfechos, porque no vamos a parar hasta lograr lo que corresponde, que es que los trabajadores pasen a planta", indicó el titular de ATE Comodoro, Gerardo Coronado, en diálogo con El Patagónico.En el encuentro, que se desarrolló luego de la movilización por el centro y de un incidente menor en el centro asistencial con una trabajadora del Área Programática de Salud, el gremio también pidió que el ministro revise lo que está sucediendo en el Hospital Alvear con la cooperativa y sobre todo en Diadema, donde ATE se denunció persecución laboral, de la directora, Mariela Orrego."Antes del viernes, vamos a presentarle el listado que nos solicitó. Pensábamos que, por lógica, el Estado debería saber qué personal contratado o monotributista tiene, pero parece que no. Nosotros no vamos a dejar de reclamar el pase a planta, tanto en Salud como en Educación", remarcó Coronado.LA MOVILIZACIONLa columna de ATE llegó al Hospital Regional, generando gran trastorno en el tránsito por Yrigoyen, luego de haberse concentrado en la plaza de la Escuela 83 y movilizado por San Martín, con la clásica parada en Güemes, donde también se produjo un gran problema en la circulación vehicular.La movilización se realizó bajo el eje de reclamo de "pase a planta y aumento salarial" y congregó a cerca de 50 personas, entre dirigentes y trabajadores, comenzó a las 11:30 desde la plaza y estuvo encabezada por el titular del gremio en esta ciudad, Gerardo Coronado, el prosecretario de provincia, Armando Vargas, y el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Marcelo Barab.ENOJO DE AUTOMOVILISTASEl problema mayor en el tránsito, como era previsible y buscado se originó cuando la columna llegó a San Martín y Güemes, donde por cerca de una hora los manifestantes interrumpieron la circulación, de manera alternada y de acuerdo al semáforo.El "piquete" generó inmediatos bocinazos, muestras de fastidio y hasta se estuvo a punto de producir un enfrentamiento, cuando el conductor de una camioneta se bajó de su vehículo para pedir, de mala manera, que los manifestantes se corrieran para poder continuar la marcha. La respuesta fue un endurecimiento, por algunos minutos, del corte sobre San Martín.En el lugar se realizó una asamblea, en la que se resolvió continuar con el reclamo y llamar a nuevas reuniones deliberativas para la semana próxima, en la que se podría resolver endurecer las acciones de reclamo y hasta promover una movilización hacia Rawson. Aunque esta situación quedó en suspenso tras la reunión que tuvieron con el propio ministro de Salud, en el Hospital Regional.El prosecretario de ATE Chubut, Armando Vargas, recordó: "este es un reclamo que está pendiente de hace años, y no vamos a parar hasta conseguir el derecho de pase a planta y el aumento salarial que necesitan los trabajadores".Vargas rememoró que, el reclamo engloba a 262 trabajadores que están como monotributistas en las escuelas, y un número importante de mensualizados por guardia en el Hospital Regional. "Nuestro reclamo es justo. Estamos hablando de sueldos de 7.000 pesos, con lo cual luego de pagar el alquiler, con suerte al trabajador le quedan 1.000 pesos para vivir", acotó.En ese sentido, el sindicalista pidió disculpas a los automovilistas y a la comunidad en general, por el corte de tránsito en San Martín y Güemes, pero recordó: "se trata de un reclamo por la vida, y por eso no nos vamos a callar hasta conseguir las respuestas que debe dar el Gobierno provincial".