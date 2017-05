Sampaoli dará la lista de convocados para su primera gira si lo autoriza el Sevilla

A horas del último partido del Sevilla en la Liga de España, Sampaoli reveló que quiere dejar el club andaluz para dirigir la Selección Argentina. "Como argentino no podría rechazarlo", admitió el de Casilda. "No dejo el Sevilla por otro club; si lo hago, es por la Selección", agregó.

Los dichos de Sampaoli se dieron durante la conferencia de prensa previa al último encuentro del club andaluz en la Liga española, donde ya se aseguró el cuarto puesto y la clasificación para la fase previa de la próxima edición de la Champions League.

SU PRIMERA LISTA

Consultado sobre la lista de convocados para la gira de la Selección argentina, que daría estando todavía en el Sevilla, Sampaoli aclaró: "tendría que estar autorizado por el presidente. Siempre fui claro, nunca me manejé a escondidas. La daré si me autoriza el club, si hay acuerdo entre el Sevilla y Argentina y todavía no se dio eso". Los convocados jugarán, en Australia y Singapur, ante Brasil y ante el seleccionado asiático.