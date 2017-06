El Patagónico | Deportes - 14 junio 2017 Sampaoli: "el equipo tuvo un alto nivel de convicción"

Jorge Sampaoli, el director técnico del seleccionado de fútbol de la Argentina que ayer goleó 6-0 a Singapur en un encuentro amistoso, declaró que el equipo "tuvo un alto nivel de convicción" y rescató la actitud de los jugadores en los 90 minutos de juego, pese a la baja jerarquía del rival.

"Rescato que se jugó todo el partido con intensidad. La búsqueda fue el rasgo más marcado que tuvo el equipo. Más allá del rival, no sufrimos contratiempos", manifestó Sampaoli en rueda de prensa.

Sampaoli, que en su debut como DT de la Selección cosechó dos victorias en los amistosos internacionales ante Brasil (1-0 en Melbourne) y Singapur, explicó que "fueron dos partidos totalmente diferentes por los rivales, pero valoro que lo quisieron resolver con actitud y transpiraron la camiseta todo el partido, lo valoro para lo que viene".

"Los niveles de contundencia no fueron tan altos, sí el dominio y las llegadas", detalló el santafesino de 57 años.

El ex técnico de Sevilla destacó que la predisposición de todos "es muy importante para los próximos compromisos, empezando por el partido de Eliminatorias contra Uruguay, donde se va a decidir si Argentina va al Mundial de Rusia 2018".

"Es un equipo predispuesto y vigente, que va a pelear. Después tendremos que escoger. Vamos a necesitar mucha más gente. Tenemos la ilusión de acercarnos a la gente", añadió Sampaoli.

Fuente: