El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 12 agosto 2017 Sampaoli prefirió a Icardi antes que Higuaín en su primera lista oficial El entrenador del seleccionado nacional convocó al delantero del Inter y marginó al atacante de la Juventus. Ahora sólo le resta convocar a los futbolistas que juegan en el medio argentino. Otra de las novedades fue la citación del mediocampista Augusto Fernández.

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, marginó ayer a la mañana a Gonzalo Higuaín y citó a Mauro Icardi, con vistas al trascendental partido del 31 de agosto frente a Uruguay, en Montevideo, y el posterior del 5 de septiembre ante Venezuela, en el estadio de River Plate, por las 15ta. y 16ta. fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018, respectivamente.

El director técnico santafesino, de 57 años, excluyó sorpresivamente a Higuaín y así Icardi se perfila para ser el centrodelantero titular en su primera lista de convocados para una competencia oficial después de los amistosos con Brasil y Singapur.

Los otros 22 citados son los siguientes: Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli (arqueros); Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Pareja (defensores); Ever Banega (no podrá estar ante Uruguay por suspensión), Lucas Biglia, Augusto Fernández, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Ángel Di María, Marcos Acuña, Javier Pastore, Manuel Lanzini y Eduardo Salvio (volantes); y Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lionel Messi y Joaquín Correa (delanteros).

En relación a la gira por Australia y Singapur, Sampaoli citó a Pareja, Augusto Fernández, Pastore y Agüero, mientras excluyó a Emanuel Mammana, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez e Higuaín.

La fuerte apuesta del DT santafesino por Icardi, el capitán de Inter de Italia, es el cambio más importante en una lista en la que figura Biglia, quien está lesionado y casi con seguridad se perderá los dos partidos, según el parte médico que entregó ayer el Milan de Italia.

Argentina jugará esta doble fecha por eliminatorias prácticamente sin margen de error, ya que se ubica quinto y en zona de repechaje con 22 puntos, por debajo del clasificado Brasil (33), Colombia (24) y Uruguay y Chile (23).

Y esto se da más allá de un eventual fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que le puede devolver a Bolivia los tres puntos que había obtenido en la cancha ante Perú pero, fundamentalmente, le reste a Chile dos de los tres que le otorgaron tras el empate registrado en Santiago por la mala inclusión del futbolista boliviano Nelson Cabrera.

Sampaoli, consciente de esta delicada situación (tras la floja tarea de Edgardo Bauza, su antecesor, y la buena conducción de Gerardo Martino, quien inició el camino mundialista), se reunió en Europa con los futbolistas citados desde el 1 de agosto a la fecha.

Los dos amistosos fueron positivos: el triunfo sobre Brasil por 1-0 en Australia, con gol de Mercado, y la goleada ante el local Singapur por 6-0, le dieron confianza a un plantel golpeado.

Pero la cuestión ahora frente a Uruguay será muy diferente, ya que habrá puntos en juego, y con una exigencia máxima como para pergeñar algunos cambios que el 'Zurdo' de Casilda pretende implementar, más por incorporación de datos a sus futuros dirigidos a través de videos que por trabajos en campo.

Sampaoli tiene la intención de darle aire a una línea de tres defensores sin rodaje ante dos delanteros de nivel internacional como Luis Suárez y Edinson Cavani. Esto no parece, 'a priori', lo más prudente, y máxime si para ganar altura decide prescindir de Javier Mascherano, con quien se reunió durante cuatro horas el pasado miércoles en Barcelona y al que ya le comunicó que no lo utilizará más como mediocampista.

La funcionalidad de una línea de tres defensiva requiere además de un aceitado movimiento de los carrileros, algo de lo que Argentina carece en esas posiciones, donde tiene mucho recorrido ofensivo, pero escaso retroceso, lo que de por sí complicaría no solamente la tarea de los defensores sino fundamentalmente de los volantes centrales.

En el mediocampo es donde tiene muchísimas opciones y en el ataque sorprendió con la salida de Higuaín y el retorno de Agüero, quien no estuvo en los amistosos de Australia y Singapur.

Sampaoli debe completar la nómina con los futbolistas que juegan en Argentina. Los candidatos para sumarse a la defensa son Jonathan Maidana, Javier Pínola, Nicolás Tagliafico y Gino Peruzzi; Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Emiliano Rigoni para integrarse al mediocampo y Lucas Alario, Darío Benedetto y Lautaro Acosta para incorporarse al ataque.





